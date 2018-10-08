Diplomasi ve savaş Uludağ Üniversitesi’nde tartışılıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 10.’su düzenlenen Uluslararası İlişkiler Kongresi başladı. 3 gün sürecek kongrenin bu yılki konusu ‘diploması ve savaşın değişen rolü’ olarak belirlendi.

Kongrenin açılış töreninde konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, büyük devletlerde dış politikanın sadece Dışişleri Bakanlığı’nın himayelerinde yürütülmediğini söyledi. Özellikle Amerika’da bu hususta bir çok düşünce ve araştırma kuruluşunun bulunduğuna işaret eden Vali İzzettin Küçük; “Çünkü bu işin doğası, yani uluslararası ilişkiler dediğimiz şey; çok boyutlu, derinlikli bir konu olduğu için tek bir kurumun aklı, gücü buna yetmez, eksiz kalır. Herhangi bir aktörün, neyi, niçin, nasıl yapacağını tahmin etmek, değerlendirmek, kavramsallaştırmak çok önemli bir bilgi birikimine ve projeksiyona ihtiyaç gösterir. Genelde ülkelerin başına gelen dış politikalardaki başarısızlığın ana sebebi, neyi, niçin hangi projeksiyonla yaptığını değerlendirememek veya yanlış değerlendirmekten kaynaklanır” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise konuşmasında küresel diplomasinin aktörlerinin sadece devlet yöneticileri ve kurumlarının değil, hükümet dışı kuruluşlar, bölgesel kuruluşlar ve çok uluslu şirketler olduğuna işaret etti. Uluslararası ilişkilerdeki dostluk ve müttefiklik kavramlarının artık global ve mevziî siyaset ile ekonomik menfaatlere göre stratejik ortaklık odağında yeniden kurulmakta olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Küresel güç merkezlerinin çıkar hesaplarının sahası olan ülkelerde çıkarılan siyasi karışıklıklar, üretilen taşeron terör örgütleri ile birlikte devreye giren ekonomik saldırılar ne yazık ki ülkemiz olmak başta üzere tüm dünya için huzursuzluk kaynağı olmaya devam etmektedir. Ne diplomasi ne de Birleşmiş Milletler, NATO,Avrupa Birliği gibi küresel istikrarın teminatı olarak görmek istediğimiz kurumlar ise bu gidişata engel olamamaktadır. Savaşların ve iç karışıklıkların neticesinde ortaya çıkan zulüm, göç dalgası,insan hakları ihlalleri gibi sorunlar tüm ülkelerinönünde bir samimiyet sınavı olarak duruyor. Küresel barışı ve bölgesel istikrarıkarşılıklı anlayış temelli iletişim ve sürdürülebilir iş birlikleri sağlamadan kurabilmek mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Kongre hakkında bilgiler veren BUÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı da 17 farklı ülkeden 20’yi aşkın yabancı konuşmacı bulunduğuna işaret etti. Toplam 143 konuşmacının bulunduğunu açıklayan Dekan Prof. Dr. Tayyar Arı, 3 gün sürecek kongrede aynı anda 4 farklı oturumun gerçekleştirileceğini aktardı.