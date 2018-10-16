GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 20:36

Diriliş Ertuğrul yapımcısı Mehmet Bozdağ, Taşkent’te

TAŞKENT (İHA) – “Diriliş Ertuğrul” dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı daveti üzerine Taşkent’e geldi.

Diriliş Ertuğrul yapımcısı Mehmet Bozdağ, Taşkent'te
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

TAŞKENT (İHA) – “Diriliş Ertuğrul” dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı daveti üzerine Taşkent’e geldi.

Özbekistan Kültür Bakanlığı daveti ile ülkede bulunan Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Özbekistan Kültür Bakanı Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov, “Özbekkino” Milli Sinema Ajansı Başkanı Furkat Zakirov’un da bulunduğu, Uluslararası Basın Kulübü tarafından düzenlenen toplantıda Özbekistan ve Türkiye arasında sinema alanında işbirliği konusunu değerlendirdi.

Özbekistan’da sevilerek izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ, basın toplantısında Harezmşahlar Devleti’nin son hükümdarı olan Celaleddin Harezmşah Mengüberti’nin filmini çekmek istediğini açıkladı. Bozdağ, “Emir Timur, Uluğ Bey, Celaleddin Harezmşah gibi Özbek hükümdarlarının adaletle devleti yönetmesi her zaman ilgimi çekmiştir. Bu konuda derin araştırmalarım var. Diriliş dizisinin çekmemizin nedeni de Ertuğrul’un yönetiminde adaletin esas alındığıdır. Diriliş Ertuğrul dizisi sonrası, dünyanın birçok ülkesinden tarihi kahramanlar veya hükümdarların filmini çekme teklifi aldım, ama hepsini reddettim. İsteğim, Celaleddin Harezmşah’ın hayatını film yapmak. Eğer bu konuda tam mütabakat sağlarsak, çok güzel bir film olacak diye inanıyorum” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku