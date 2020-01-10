Dış Cephe Kaplama İşlemleri

Cephe kaplaması ses iletimini en aza indirir ve binanın ömrünü uzatır, ısı ve su yalıtımı sağlar. Boyalar ve cilalar genellikle binanın tasarımına ve estetik görünümüne göre seçilir ve uygulanır. Esas olarak Türkiye'de ahşap, prefabrik, Amerikan siding, siding kaplamaları, kompozit dış cephe kaplama malzemeleri (aluminyum), granit, alüminyum, doğal taş ve cam kaplama kullanır.

Dış Mekan Kaplama Hizmetleri

Evlerin dış yapısı iç tasarım ve dekorasyon kadar önemlidir. Evinizin dayanıklı ve şık görünmesini istiyorsanız kesinlikle bir cephe yapmalısınız. Evinizin dışını inşa etmek için şirketten bir servis almanız gerekir. Ev ve dış cephe kaplama hizmetlerinizi her yönüyle halletmek için firmalarla iletişime geçmeniz yeterlidir.

Dış Kaplama Malzemeleri

Dış cephe kaplaması, tercih edilen ısı ve ses yalıtımı yöntemlerinden biridir. Dış kaplama için kullanılan malzemeler, termal iletkenlik direncini arttırmak ve ısı transferini azaltmak için kullanılır. Genel olarak izolasyonu göz önüne almak için, uygulanabilir tüm prosedürlerin tamamen uygulanması gerekir. Isı transferinin en yaygın olduğu binalarda, dış cephe kaplama işleminden sonra önemli faydalar göze çarpmaktadır.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, binaların yalıtımı ve estetik görünümü için onlarca çeşit dış cephe kaplaması üretilmiştir. Bu tür kaplamaların tamamı bina dışına kurulabilir, çünkü hafif olmaları ve binaya ek yük olmadan uygulanabilirler.

Dış cephe kaplama işlemi binanın dışında gerçekleştirilmeli ve tüm elemanlar ısı depolama kütlesi olarak değerlendirilmelidir. Binadaki ısı kaynakları kapanır kapanmaz iç duvarın dış yüzeyine kıyasla daha yavaş bir soğutma veya ısıtma olur. Başka bir deyişle, çok daha ekonomik ısıtma-soğutma sağlanır. Aksi takdirde, ısı yalıtımlı ısı depolama malzemeleri kullanırken; Bina içinde dış cephe kaplama malzemeler kullanılacaktır. Dış kaplama işleminden sonra, depolanan ısı miktarı sınırlıdır ve çok düşük kalır.

Dış Kaplamanın Avantajları

Cephe kaplaması, yağmur, rüzgar, kar ve güneş gibi dış hava koşullarına karşı, evlere zarar veren ve aynı zamanda binanın mimari tarzını tamamlamak için estetik olarak kullanılan etkili koruma sağlar. Cephe kaplaması ses iletimini en aza indirir ve binanın ömrünü uzatır, ısı ve su yalıtımı sağlar.

Cephe kaplamaları genellikle inşaat aşamasında yapılır, bu nedenle eski evlerde kullanımı pahalıdır ve zaman alır. Daha sonra binalara uygulanabilecek en popüler dış cephe kaplamaları, hızlı uygulamalarından ve ekonomik nedenlerinden dolayı dış cephe kaplama ve giydirmesidir.