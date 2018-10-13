İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, İngiltere’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu (STK) yetkilileriyle bir araya geldi.İngiltere’ye düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Londra’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu (STK) yetkilileriyle görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiltere’de Türk STK temsilcileriyle buluştu
İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, İngiltere’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu (STK) yetkilileriyle bir araya geldi.