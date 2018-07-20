20 Temmuz 2018 Cuma 15:25 Dışişleri Bakanlığı: "(ABD heyetinin ziyareti) İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD’nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir". IHAAW152511-GEN/20-07-2018 - Dışişleri Bakanlığı: "(ABD heyetinin ziyareti) İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD’nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir". 20.07.2018 15:25:11 TSI NNNN

IHAAW152511-GEN/20-07-2018 - Dışişleri Bakanlığı: "(ABD heyetinin ziyareti) İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD’nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir". 20.07.2018 15:25:11 TSI NNNN