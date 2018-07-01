GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 18:25

Dışişleri Kerkük’teki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’te oy pusulalarının bulunduğu depoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Kerkük'teki bombalı saldırıyı kınadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’te oy pusulalarının bulunduğu depoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından Kerkük’te bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Kerkük’te oy pusulalarının bulunduğu depoya bugün (1 Temmuz) bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiği ve ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Iraklı kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.İlgili Irak makamlarının, Kerkük’teki seçimlere ilişkin hile ve usulsüzlük iddiaları ile ilgili soruşturmayı süratle ve şeffaf biçimde tamamlamalarını ve vilayette güvenliği sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almalarını bekliyoruz.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku