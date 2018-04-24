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24 Nisan 2018 Salı 17:06

Diyanet çalışanları Afrin yolcusu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde görev yapan diyanet çalışanları, Afrin’deki Mehmetçiklere moral ve motivasyon vermek üzere yola çıtı.Ordu’nun Altınordu ilçesinde görev yapan 42 diyanet personeli hem Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere...

Diyanet çalışanları Afrin yolcusu
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde görev yapan diyanet çalışanları, Afrin’deki Mehmetçiklere moral ve motivasyon vermek üzere yola çıtı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde görev yapan 42 diyanet personeli hem Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere moral vermek hem de Diyanet Vakfı’nın Kilis’te yaptığı hizmetlere katkı sunmak için yola çıktı. Ordu İl Müftülüğü binası önünde toplanan personeller, dualarla uğurlandı.

Uğurlama töreni sonrası etkinlik hakkında bilgi veren Altınordu İlçe Müftü Vekili Fatih Özdemir, “Afrin’de mücadele eden Mehmetçiğimize moral ve motivasyon verme amacı ile 42 personelimiz yola çıktı. Diğer bir husus, Diyanet Vakfı’nın, Kilis’te 40 bin kişilik yemek dağıtma organizasyonu var. Günde yüz bin ekmek çıkartılıyor. Arkadaşlarımız, buna nasıl katkı sağlayabiliriz? Düşüncesiyle destek olmak için gidiyorlar. Diyanet Vakfı’nın orada yapmış olduğu hizmetleri görmek ve destek vermek üzere yola çıktılar. Oradan da bir miktar din görevlimiz Afrin’e giriş yapacak. Hedef, Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere destek vermek” dedi.

Öte yandan, Altınordu İlçe Müftülüğü ve diyanet personellerinin katkılarıyla yardım amaçlı toplanan çeşitli erzakların, yine moral ve motivasyon amaçlı önümüzdeki günlerde gönderileceği belirtildi.
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