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01 Temmuz 2018 Pazar 10:40

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bu cahiliye vahşetine ve sapkınlığına karşı adalet mutlaka tecelli edecektir”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Polatlı’da hunharca katledilen minik Eylül için taziye mesajı yayınladı. Erbaş, mesajında aileye başsağlığı dileyerek, “Akıl, izan, iman ve vicdan sahibi herkesi, çocukların her türlü tehlike, istismar ve şiddetten korunması için seferber olmaya davet ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bu cahiliye vahşetine ve sapkınlığına karşı adalet mutlaka tecelli edecektir”
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Polatlı’da hunharca katledilen minik Eylül için taziye mesajı yayınladı. Erbaş, mesajında aileye başsağlığı dileyerek, “Akıl, izan, iman ve vicdan sahibi herkesi, çocukların her türlü tehlike, istismar ve şiddetten korunması için seferber olmaya davet ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran’da kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü olarak bulunan Eylül Yağlıkara için taziye mesajı yayımladı. Erbaş’ın yayımladığı mesaj şöyle:

“Kaybolan, kaçırılan, acımasızca öldürülen çocuk haberlerinin gündemi kararttığı bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef Ankara Polatlı’da bir yavrumuz vahşice katledildi. Bir kez daha insanlığın, vicdanın, merhametin toprağa gömüldüğüne şahit olduk. Yine yüreklerimiz parçalandı. Bu cahiliye vahşetine ve sapkınlığına karşı adalet mutlaka tecelli edecektir. Biz inanıyoruz ki herkes, çağının şahidi ve sorumlusu olarak; iyiliği, emaneti, adaleti ayakta tutma ve kötülükleri bertaraf etme adına yapıp-yapmadıklarından ahirette hesaba çekilecektir. Ancak bütün zalimlerin yaptıklarından hesaba çekileceği mahşer gününde, ‘Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman’ (Tekvîr, 81/8-9) elbette caniler elim bir azaba çarptırılacaklardır. Akıl, izan, iman ve vicdan sahibi herkesi, çocukların maddi ve manevi anlamda her türlü tehlike, istismar ve şiddetten korunması için seferber olmaya davet ediyorum. Başta yavrumuzun ailesi olmak üzere, vicdanı sızlayan herkese başsağlığı diliyor, aziz milletimizin hiçbir ferdinin bir daha böyle acılar yaşamamasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.” (İLK-BA-Y)
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