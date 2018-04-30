Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Berat Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Berat Kandili mesajında, “Bu mübarek gece vesilesiyle milletimizin her türlü dert ve sıkıntıdan beri olmasını diliyor; Ramazan ayına günah yüklerimizden arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dini geleneğimizde af, merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat gecesinin bugün idrak edileceğini belirten Erbaş, "Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır. Beratın ilk şartı, kimlerden ve nelerden uzak duracağımızı; kimlere ve nelere yakın olacağımızı bilmektir. Bu itibarla Berat, ruhumuza ağır gelen her türlü keder ve sıkıntıdan, insanı inciten hata ve günahtan, insana yakışmayan söz, tutum ve davranıştan berat etmek için eşsiz bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

"Kulluk yolculuğumuzdaki değişim ve dönüşümün en önemli işaretini resmeden berat, kişinin doğuştan günahlardan beri olduğunu bize haber veren önemli bir müjdedir" diyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Berat, nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizi hazırlayan; diri bir zihin ve berrak bir gönülle aşama aşama kemale ulaştıran Rabbimizle taat ve itaat zemininde buluşturan bir yakınlaşmadır. Berat gecesini idrak eden herkes, yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’deki; ’De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir’ müjdesinin farkına vararak, Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.s.); ’Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum’ şeklindeki yönelişi ile özüne dönmeli, ümitlerini canlandırmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Berat gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle milletimizin her türlü dert ve sıkıntıdan beri olmasını diliyor; Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi yüce Allah’tan niyaz ediyorum."