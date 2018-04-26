Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yurt dışında görev yapacak din görevlilerine hitap etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Yurtdışı Göreve Hazırlık Eğitim Seminerine” katıldı. Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde Başkan Erbaş din görevlilerine tavsiyelerde ve uyarılarda bulundu.

Din görevlisinin İslam medeniyetinde esas adının Hademe-i Hayrat olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, “Ne güzel bir adımız varmış. İşte bu hayır hizmetçisi hayra çağıran demektir” dedi. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında din görevlilerinin sahip olması gereken en önemli özelliğin görev bilinci, vazife şuuru olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Yurt içinde yapmış olduğunuz görevler müftüleriniz tarafından takdir edilmiş ki buraya teklif edilmişsiniz. Buralarda girmiş olduğunuz sınavları başarmışsınız ki kursa gelmişsiniz. Demek ki görev bilincine sahip arkadaşlarımız seçilmiş durumda. Bundan sonrası inşallah bu bilinci devam ettirmek şeklinde olacaktır" diye konuştu.

Şu an itibariyle dünyanın 106 ayrı ülkesinde Başkanlığa bağlı müşavirin, koordinatörün ve imamın bulunduğunu belirten Başkan Erbaş, istenen yeni kadrolarla bu sayının 130 ülkeye çıkacağını bildirdi.

İslam’ı anlatmak için öncelikle gidilen toplumu iyi tanımak gerektiğini belirten Başkan Erbaş, bu ülkelerde milleti farklı şekillerde birbirinden uzaklaştırmaya çalışanlara asla fırsat verilmemesini istedi. Başkan Erbaş şunları söyledi:

"Bizim milletimizin anlayışının, inançlarının, kültürünün, medeniyetinin ne olduğunu, birbirine bu noktada bağlı olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde, muhabbet içerisinde asırlarca birlikte yaşama tecrübesini en güzel bir şekilde göstermiş bir medeniyetten geldiğimizi insanlara anlatacağız inşallah."

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dini istismar eden yapılarla mücadele için seferberlik başlattıklarını kaydeden Başkan Erbaş, "Başkan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, uzmanlarımız, daire başkanlarımız, müftülerimiz şu anda Türkiye’ye yayılmış durumda. Nedir faaliyetimiz? Dini istismar edenlerin milletimize vermiş oldukları zararları ortadan kaldırma, onları önleme, hurafelerden uzaklaştırma konusunda çalışmalarımız var. Sünneti görmeyip de işte ‘Kur’an bize yeter’ diyen bazı kesimler var. Bunların nasıl yanlış bir çizgide olduklarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız milletimize duyurmak için şu anda alanda. Ülkemizin her yerini karış karış bu şekilde dolaşacağız. Sizler de bizim temsilcilerimiz olarak gittiğiniz yerlerde bunu yapacaksınız inşallah" dedi.

"İslamofobi anti-İslamizm haline geldi"

İslamofobi’nin en büyük problemlerden birisi olduğunu anlatan Başkan Erbaş, İslamofobi’ye karşı ne büyük mücadeleyi din görevlilerinin vermesi gerektiğini anlattı. İslamofobi’nin bugün, anti-İslamizm haline geldiğini dile getiren Başkan Erbaş, İslam’ın barış anlamına geldiğini kaydetti. Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyi yapıyorlar, örgütler kuruyorlar, o örgütlere insan öldürtürüyorlar, boğazlattırıyorlar, onu kameralara alıyorlar, o kameralarla bütün dünyaya seyrettiriyorlar, yeter ki İslamofobiyi arttırsınlar, çoğaltsınlar, insanlar İslam’dan uzaklaşsın. Bunların hepsi bir plandır, hepsi bir oyundur. Bunu sizler inşallah bulunduğunuz yerlerdeki insanlara anlatacaksınız.”

Din görevlilerinden küresel gelişmeleri takip etmelerini isteyen Başkan Erbaş, “Küresel gelişmeleri takip edeceğiz değerli kardeşlerim. Küresel gelişmeler yerinde durmuyor, sürekli gelişiyor, bilgisayar dünyası, bilgisayarın artık iletişimin en yüksek seviyelere çıktığı bir anı yaşıyoruz. Benim buradaki sözüm dünyanın en uzak bir köşesinde seyredilebiliyor. Bu teknolojik gelişme, bilgi teknolojisi sürekli gelişiyor, bu gelişmeleri takip edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.