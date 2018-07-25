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25 Temmuz 2018 Çarşamba 19:04

Diyanet’ten Medine ve Mekke arasındaki kazaya ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Medine-Mekke karayolunda hacı adaylarını taşıyan aracın yaptığı trafik kazasında ölen ve ağır yaralanan olmadığını açıkladı.

Diyanet'ten Medine ve Mekke arasındaki kazaya ilişkin açıklama
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Medine-Mekke karayolunda hacı adaylarını taşıyan aracın yaptığı trafik kazasında ölen ve ağır yaralanan olmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4’ncü kafile 2’nci grup hacı adaylarını taşıyan araç, bugün Medine’den Mekke’ye intikal ederken kaza yapmıştır. Kazada hacı adaylarımızda can kaybı ve ağır yaralanma olmamıştır. Hafif yaralanan hacı adaylarımız ise Diyanet Mekke Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Kazada yaralanan hacı adaylarımıza Allah’tan acil şifalar dileriz” denildi.
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