Diyarbakır Barosu çocuklara yönelik hak ihlallerini açıkladı

Diyarbakır Barosu, çocuklara yönelik birçok alanda hak ihlallerinin artarak devam ettiğini bildirdi.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Yenişehir ilçesinde bulunan adli yardım binasında bir basın toplantısı düzenledi. Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen ve avukatların katıldığı basın toplantısında konuşan Avukat Ümit Asye Demir, çocuklara yönelik birçok alanda hak ihlallerinin artarak devam ettiğini belirterek, “Çocuklara yönelen cinsel istismar vakaları son on yılda yüzde 700’lük bir oranla artış göstermiştir. Sadece 2016 yılı içerisinde çocuğun cinsel istismarı suçundan 15 bin 51 dava açılmıştır. Gerçekleşen cinsel istismar vakalarının yüzde 15 ile 20’sinin adli makamlara yansıdığı göz önüne alındığında tablonun ne denli vahim olduğu açık olarak görülmektedir” dedi.

“Evlenen yüz kişiden 18’i çocuk”

2016 yılında evlenen her yüz kişiden 18’inin çocuk olduğunu ifade eden Demir, “Son on yılda evlendirilen kız çocuğu sayısı ise 482 bin 908’a ulaşmıştır. Yine 15-17 yaş arası 17 bin 789, 15 yaş altı 244 kız çocuğu doğum yapmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuk işçi kavramı artık normal bir durum haline gelmiştir. Kamunun da yanlış uygulamaları sonucu bu durum artık benimsenmiştir. Çocuk emeğinin ucuz olması, işverenlerin yasal yükümlülüklerden kaçınması çocuk işçiliğini daha da cazip hale getirmiştir. 2016 yılında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocuk işçi sayısı 708 bine ulaşmıştır. Çocuk işçiliği, çocuk iş cinayetlerini de beraberinde getirmiştir. Sadece 2016 yılında 56 çocuk iş kazalarında hayatını kaybetmiştir. Türkiye’de uzun yıllardır süregelen çocuk işçiliği sorunu, savaşın oluşturduğu krizden kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli mültecilerle daha da büyümüştür. 1 milyon 358 bin 904 çocuğun mülteci olarak giriş yaptığı ülkemizdeki çocukların eğitim olanaklarından yararlanamadığı düşünüldüğünde en az yarısı kayıt dışı sektörde çalıştığı bilinen bir gerçektir” diye konuştu.

“Her alanda çocuğun üstün yararı hedef alınmalı”

Çocukların hakları, sorumlulukları, düşünceleri, duyguları olan bir birey olarak kabul edilerek, onların olduğu her alanda öncelikle çocuğun üstün yararının temel hedef alınması gerektiğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:



Loading...

“Her şart ve koşulda çocuk hak ihlallerinin karşısında durmak asıl amaç olmalıdır. Bu nedenle çocuklara yönelik hiçbir hak ihlalinin geçerli mazeretinin olamayacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Çocuklarla çalışan tüm kurumların düşünce ve inanç ayrımı yapmadan her türlü siyasi kaygıdan bağımsız objektif kriterlere göre denetimi sağlanmalı, sivil toplum kuruluşlarının ve hukuk örgütlerinin söz konusu denetimlerle katılımı sağlanmalı ve rolleri güçlendirilmelidir. Biz Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak Çocuk Hakları Günü’nü kutlayamadığımız bu günde çocuk hak ihlallerinde sorumluluğunu ve denetim görevini yerine getirmeyen, gereken özen ve yükümlülüklerine aykırı davranan, düşünce ve inançlara göre ayrımcılık yapan her türlü düşüncenin, uygulamanın ve kararın karşısında olacağımızı belirtir, bir kez bile olsa çocuk hak ihlallerinin cezasız kalmaması için tüm gücümüzle karşı duracağımızı kamuoyuyla saygılarımızla paylaşırız.”