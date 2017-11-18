Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 12:37

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyon Başkanından Hani’ye ziyaret

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Diyarbakır Adalet Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı’yı kaymakamlık makamında ziyaret etti.Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyon Başkanından Hani'ye ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Diyarbakır Adalet Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı’yı kaymakamlık makamında ziyaret etti.

Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcıyı ziyarete gelen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Adalet Komisyon Başkanı Ercan Arslan’a Hani Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ünal, Hani Hakimleri Muharrem Taha Koç, Zeynep Genç eşlik etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Diyarbakır Adalet Komisyon Başkanı Ercan Arslan, kaymakamlığı ziyaretlerinin ardından Hani Adliyesi’ni de ziyaret ederek bir dizi görüşmelerde bulundu. Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<