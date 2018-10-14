Diyarbakır Gençlik Festivali başlıyor

Diyarbakır, 18-21 Ekim tarihleri arasında Ziraat Gençlik Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bölge gençlerini sanat, spor, eğlenceyle buluşturmak ve istihdam oluşturmak amacıyla düzenlenen festivalde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şöhretler Karması” maçında sahaya çıkacağı ileri sürüldü.

İstanbul’da Mayıs’ta başlayan “Gençlik Festivali” coşkusu, Diyarbakır’a taşınıyor. Diyarbakır, 18-21 Ekim tarihleri arasında Ziraat Gençlik Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bakanlıklar ile Okçular Vakfı’nın destekleriyle Kent Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklerle, bölge gençleri 4 gün boyunca festival coşkusu yaşayacak.

Ünlü şarkıcılar konser verecek

Bölge gençlerini sanat, spor, eğlenceyle buluşturmak ve istihdam oluşturmak amacıyla düzenlenen festivalde, geleneksel ve yeninin harmanlandığı sergiler, dijital oyunlar, spor turnuvaları, dev akıl oyunları ve yarışmalar yer alacak. İstihdam alanında staj ve iş imkanlarının yanı sıra söyleşiler ve eğitimler düzenlenecek. Derya Uluğ, Buray, Gripin, Selçuk Balcı gibi sanatçılar da festivalde konser verecek.

Gençlere iş ve staj imkanı

Diyarbakır’ın artık bir huzur kenti olduğunu söyleyen Festival Komitesi Başkanı Ahmet Büyükgümüş, festivalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 20 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek, eski futbol efsanelerinin forma giyeceği “Şöhretler Karması” maçında sahaya çıkarak, gençlerle buluşacağını belirtti. Büyükgümüş, “Gençlik Festivalleri’nin ilkini mayısta İstanbul’da 750 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Türkiye’nin en geniş kapsamlı Gençlik Festivali olmayı başardı. Gençlerin festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşımak istiyoruz. Bu zenginliğin ilk adımını da yeniliğin, aydınlanmanın ve kültürün merkezi Diyarbakır’da atmak istedik” dedi.

Diyarbakır’da içinde bulunulan dönemde bölge için büyük önem teşkil eden genç nüfusla en uygun zeminde buluşmak istediklerine dikkat çeken Ahmet Büyükgümüş, “En büyük hedefimiz gençlere doğru kanallarla eğlenecekleri bir ortam hazırlamak, istihdam sağlamak, sosyal sorumluluk bilincini artırarak gençlik meselelerine yurt çapında dikkat çekmek” diye konuştu.