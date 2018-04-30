GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 23:47

Diyarbakır’da Berat Kandili dualarla ihya edildi

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili münasebetiyle Suriçi’nde bulunan tarihi Ulucami’de program düzenlendi. Yoğun bir katılımın olduğu programa katılan vatandaşlar dualarla geceyi ihya etti.Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili...

Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili münasebetiyle Suriçi’nde bulunan tarihi Ulucami’de program düzenlendi. Yoğun bir katılımın olduğu programa katılan vatandaşlar dualarla geceyi ihya etti.

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili münasebetiyle Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulucami’de program düzenlendi. İstanbul, Üsküdar ve Diyarbakır il müftülüklerinin ortaklaşa hazırladığı programa İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, hocalar, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı. Yoğun bir katılım olan programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlidi Şerif okundu. Yatsı namazının kılınmasının ardından eller semaya açılıp dualar edildi. Ardından program ilahi dinletisiyle devam etti.

“Gönüllere dokunmaya ihtiyacımız var”

Programa katılan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, “Biz bu rahmet ve şefaat gecesinde ülkemizin şirin beldelerinden ve geçmiş dönemlerde bir takım sıkıntılar yaşamış olan bu şehirde kardeşlerimizle, bu bölgenin güzel insanlarıyla bir arada olalım istedik. Biz bin yıldan beri et ve tırnak gibi kardeş olmuş iki kardeş milletin kaynaşmasıyla oluşmuş bir tarih yazıyoruz burada. Dolayısıyla aramıza girmek isteyenlere fırsat vermemek adına onların yanında olmak, onların dertlerini kendi derdimiz olarak görmek, onların sıkıntılarını kendi sıkıntılarımız olarak görmek bizim insani ve İslami bir görevimizdir. Bu kardeşliği yaşamak üzere, bu kardeşliğin güzelliklerini burada soluklamak ve görmek üzere buraya geldik. Çok güzel dostluklar, kardeşlikler gördük. Güzel insanların güzel halleriyle etkilendik, duygulandık. Kendilerine müteşekkiriz. Ülkemizin her karışı, her bölgesi güzelliklerin yaşandığı yerler ama dokunmaya ihtiyacımız var. Gönüllere dokunmaya ihtiyacımız var. Göz temasına ihtiyacımız var ve bir araya gelip oturup konuşmaya ihtiyacımız var” dedi.

“Muazzam bir atmosfer var Diyarbakır’da”

Diyarbakır çıkarması yaptıklarını vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, “Hazır gelmişken tam da bugüne denk geliyor olması Berat Kandili’ni de Diyarbakır’da, tarihi ve medeniyet şehrimizde, yine hem Diyarbakır’ın hem ülkemizin hem medeniyetimizin muazzam bir şaheseri olan Ulucami’de bir kandil programı ihya edelim istedik. Muazzam bir atmosfer var Diyarbakır merkezde ve Ulucami’de. Bizler Üsküdar Belediyesi olarak özel bir hazırlık yaptık. Biz istiyoruz ki kardeşlik, sevgi, barış, dostluk, hoşgörü, tahammül bütün Türkiye’ye, bütün coğrafyamızda dalga dalga yayılsın. Bunun aslında çok net bir mesajı var. Dünyada, ülkemizde, şehrimizde kavgaya gerek yok, kavgadan kimse kazançlı çıkmamış. Hep zarar etmişiz ülke olarak, millet olarak. Maddi, manevi çok kaybımız olmuş. Artık bunları bir kenara bırakalım. Bunların hepsi geçmişte kalsın. Üsküdar’dan, İstanbul’dan gelen arkadaşlarla birlikte aslında bir hoşgörü, bir kardeşlik, bir sevgi şehrine geldik. Diyarbakır öyledir bizim için Üsküdar da böyledir, İstanbul da böyledir bizim için. Buradan bütün sevgili hemşehrilerimizin, bütün din kardeşlerimizin kandilini tebrik ediyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku