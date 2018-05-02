Diyarbakır’da referandumda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın başlangıç görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 16 Nisan 2017’de yapılan referandumda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın başlangıç görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır Çermik’e bağlı Yarabandı köyünde 16 Nisan 2017’de yapılan referandum için kurulan sandıkta çıkan ve 3 kişi hayatını kaybettiği olayın fitilini ateşleyen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, referandum günü sandık başında görevli olan H.Y. mühürlediği zarfı sandığa atmak istediği sırada yolunun amcası tarafından engellendiği görüldü. Bu sırada bölgede bulunan H.Y.’nin yakınlarının müdahalesi sonucu olay büyüyerek okulun bahçesine taşındı. H.Y.’nin amcasının oğlu, olayın üzerine bahçede 3 yakınını silahla vurarak öldürdü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kişiyi öldürmekle yargılanan sanık M.Y. hakkında kasten öldürme, ateşli silahlar yasasına muhalefet suçlarından müebbet hapis ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, bütün soruşturma evrakı değerlendirildiğinde, şüpheli M.Y.’nin babasının oy kullanmakta olan bir seçmene müdahale etmesi nedeniyle olayların başladığı belirtildi.