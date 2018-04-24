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24 Nisan 2018 Salı 17:39

Diyarbakır’daki bombalı saldırıda tutuklanan sanıklar tahliye edildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına yönelik düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle tutuklanan 6 sanık tahliye edildi.

Diyarbakır'daki bombalı saldırıda tutuklanan sanıklar tahliye edildi
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına yönelik düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle tutuklanan 6 sanık tahliye edildi.

Diyarbakır’da yaklaşık bir buçuk yıl önce Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına yönelik düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin duruşma, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yapılan savunmaların ardından mahkeme duruşmaya kısa bir ara verdi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, teröriste yardım ettikleri iddiasıyla tutuklu bulunan 6 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

4 Kasım 2016’da düzenlenen saldırıda 2’si polis 12 kişi şehit olmuş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlama nedeni ile birçok bina kullanılamaz duruma gelmişti.
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