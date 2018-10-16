DMD hastası genç tedavi olmayı bekliyor

Bartın’da 7 yaşında yakalandığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle 17 yıldır kasları eriyen, 13 yıldır da yatağa mahkum yaşayan 24 yaşındaki Oğuz Gürdal Gülşen, sağlığına kavuşmak için gerekli olan maddi imkana kavuşmak için bekliyor. Hindistan’da 3 seans kök hücre tedavisi alması gereken gencin, 3 seanslık tedavisinin birincisi için 30 bin liralık açığı kaldı.

Bartın’da yaşayan Ayşe ve Eftal Gülşen çiftinin 24 yaşındaki çocukları Oğuz Gürdal Gülşen, 7 yaşında yakalandığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) yüzünden 12 yaşından itibaren yağa mahkum kaldı. Kaslarındaki erime yüzünden son 2 yılda kendi ihtiyaçlarını gidermekte de zorlanmaya başlayan Gülşen’in ailesi, doktor doktor gezmesine rağmen çocuklarının sorununa çare bulamadı. Son olarak Hindistan’da özel bir sağlık kuruluşu ile irtibata geçen aile, 3 seanslık kök hücre tedavisi ile hastalığın ilerleyişinin durdurulabileceğini öğrendi. Seans ücreti 100 bin lira olan tedavi için kara kara düşünmeye başlayan aile, çocuklarının en azından kendi ihtiyaçlarını görebileceği tedavi için yardımseverlerden destek bekliyor. Bu zamana kadar 70 bin lira toplamayabilen aile geri kalan 30 bin lira için yardımseverlerden destek bekliyor.

Hastalık yüzünden artık yemeğini bile kendisinin yiyemediğini söyleyen genç, “Ben DMD hastasıyım. 12 yaşından bu yana yürüyemiyorum. Hastalığım her geçen gün kötüye gidiyor. Geceleri artık solunum cihazı ile uyumaya başladım. Hastalığım 7 yaşındayken başladı. Yürürken düşüyor, merdiven çıkarken zorlanıyordum. 11 yaşında da yürümem durdu. O günden bu güne kadar da yürüyemiyorum. 2 seneden bu yana da daha da ilerledi. Kendi yemeğimi yiyememeye başladım. Elimi kullanamamaya başladım. Hastalığımın yavaşlaması için yurt dışında kök gürce tedavisi olmam gerekiyor. Bunun da maliyeti yüksek” dedi.

Emekli maaşlı ile ailesine bakmaya çalışan baba Eftal Gülşen de, “Oğlum Oğuz Gürdal Gülşen 7 yaşında DMD kas hastalığına yakalandı. Şu anda 25 yaşına giriyor. Yaklaşık 17-18 yıldır uğraşıyoruz. Maalesef Türkiye’de tedavisi olmayan bir hastalık. Yurt dışında araştırmalarımızı yaptık. Hindistan’da kök hücre tedavisi olduğunu öğrendik. Burada tedavi olup iyi ye giden çok aile var. Oğlum gibi iyiye giden hastalar var. 3 seans hücre nakli olması gerekiyor. İlk senasın 100 bin lira maliyeti var. 3 seans içinde ortalama 300 bin lira masrafımız var. Duyarlı vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Oğlunun her gün gözleri önünde eriyip gittiğini kaydeden anne Ayşe Gülşen de, “Oğlumun tedavi olmasını çok istiyorum. Bu hastalığı durdurulmasını istiyorum. Duyarlı vatandaşlardan bize yardımcı olmalarını bekliyorum. Bir anne ve baba için çocuklarının gözleri önünde eriyip gitmesi, bir şey yapamamak çok zor bir şey. Duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.