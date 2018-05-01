Doğalgaz hattında faciaya davetiye

Bursa’nın İznik ilçesinde doğalgaz hattının üzerine yığılan kuru çalılar faciaya davetiye çıkarıyor.

Boyalıca Mahallesi’nde doğalgaz boru hattının ve BUSKİ içme suyu borusunun geçtiği noktaya kimliği belirsiz kişilerce kuru çalılar istiflendi. Söküldükten sonra doğalgaz borusunun üzerine yığılan çalı yığınları faciaya davetiye çıkarıyor. Kuru çalı yığınını fark eden Atila Büke adlı vatandaş, “Birileri söktüğü çalıları buraya yığmış. Dağ gibi çalı yığını büyük tehlike arz ediyor. Bir çocuk bu çalıları ateşe verirse facia kaçınılmaz” dedi.