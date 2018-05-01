GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 11:02

Doğalgaz hattında faciaya davetiye

Bursa’nın İznik ilçesinde doğalgaz hattının üzerine yığılan kuru çalılar faciaya davetiye çıkarıyor.Boyalıca Mahallesi’nde doğalgaz boru hattının ve BUSKİ içme suyu borusunun geçtiği noktaya kimliği belirsiz kişilerce kuru çalılar...

Doğalgaz hattında faciaya davetiye
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bursa’nın İznik ilçesinde doğalgaz hattının üzerine yığılan kuru çalılar faciaya davetiye çıkarıyor.

Boyalıca Mahallesi’nde doğalgaz boru hattının ve BUSKİ içme suyu borusunun geçtiği noktaya kimliği belirsiz kişilerce kuru çalılar istiflendi. Söküldükten sonra doğalgaz borusunun üzerine yığılan çalı yığınları faciaya davetiye çıkarıyor. Kuru çalı yığınını fark eden Atila Büke adlı vatandaş, “Birileri söktüğü çalıları buraya yığmış. Dağ gibi çalı yığını büyük tehlike arz ediyor. Bir çocuk bu çalıları ateşe verirse facia kaçınılmaz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku