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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:54

Doğaseverler ipek yolunda yürüdü

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen doğa yürüyüşü, doğaseverleri bir araya getirdi.Tarihi ipek yolunun geçtiği bölgede yer alan Adrenalin Park’ta yapılan yürüyüşe Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık,...

Doğaseverler ipek yolunda yürüdü
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Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen doğa yürüyüşü, doğaseverleri bir araya getirdi.

Tarihi ipek yolunun geçtiği bölgede yer alan Adrenalin Park’ta yapılan yürüyüşe Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrul Döğen, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Halim Tuğluoğlu ve sporcuları, spor kulüpleri, öğretmenler, öğrenciler ve doğaseverler katıldı. Ayrıca öğretmenler için oluşturulan hatıra ormanında ağaç dikildi.

Başkan Mustafa Işık, “Gürsu sahip olduğu doğal zenginlikleriyle doğa sporlarının gerçekleştirilebileceği bir potansiyele sahip. Bu amaçla oluşturduğumuz Adrenalin Parkı bünyesinde tam otomatik olimpik trap poligonu, okçuluk poligonu, dağcılık - tırmanma parkuru, atv safari parkuru, arama kurtarma ve dağcılık eğitimleri için çok amaçlı suni duvar, kampçılık alanı, zipline, airboat ve kano sporları gibi gölet sporları alanı, yamaç paraşütü başlangıç eğitim alanı ve seyir alanları yer almakta. Bütün hemşehrilerimizi faaliyetlerimize katılmaya bekliyoruz” dedi.

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