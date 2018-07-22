Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi yazın da devam ediyor

Kışın yoğun ilgiyle yolcu seferleri yapan Doğu Ekspresi trenlerine ilgi yazın da devam ediyor.Rahat ve doğayla iç içe yolculuk yapmak isteyenler kışın olduğu gibi yazın da Doğu Ekspresi’ne akın ediyor. Yataklı ve koltuklu her türlü imkanı...

Kışın yoğun ilgiyle yolcu seferleri yapan Doğu Ekspresi trenlerine ilgi yazın da devam ediyor.

Rahat ve doğayla iç içe yolculuk yapmak isteyenler kışın olduğu gibi yazın da Doğu Ekspresi’ne akın ediyor. Yataklı ve koltuklu her türlü imkanı yolcularına sunan Doğu Ekspresi, yaz kış demeden yoğun ilgi görüyor.

Herkesin Doğu Ekspresi ile seyahat etmesini tavsiye eden yolcular, “Halkın dilinde Doğu Ekspresi. Ben İstanbul’dan geldim Kasımpaşa Beyoğlu bölgesinden, gayet memnunum. Herkesin gelmesini, Doğu Ekspresi’yle seyahat etmesini tavsiye ederim. Büyük ilgi var bilhassa İstanbul’da, yolculuklarımız da çok iyi geçiyor gayet rahat geliyoruz’’ şeklinde konuştu.

Yaz aylarında da yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi trenleri Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars güzergahındaki seferlerine devam ediyor.