Doğu Karadenizli turizmciler Azerbaycan’a uçak seferi istiyor

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki turizm faaliyetlerinin ulaşımın pahalı olması ve Azerbaycan’ın tanıtım faaliyetlerine gereken önemi vermemesi nedeniyle gelişmediği kaydedildi.Gürcistan’a son yıllarda Türkiye ve Doğu Karadeniz’den...

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki turizm faaliyetlerinin ulaşımın pahalı olması ve Azerbaycan’ın tanıtım faaliyetlerine gereken önemi vermemesi nedeniyle gelişmediği kaydedildi.

Gürcistan’a son yıllarda Türkiye ve Doğu Karadeniz’den yoğun bir ilgi olmasına rağmen aynı ilginin dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a olmaması dikkat çekiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan turizmciler ise bunun en önemli nedenlerinin başında Azerbaycan’a ulaşımın pahalı olması ve Azerbaycan’ın kendi tanıtım faaliyetlerine gereken önemi vermemesinin geldiğini belirtiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, Azerbaycan tur şirketlerinin Türkiye’de tanıtım çalışmaları yeterli ölçüde yapamadığını belirtti. Çavga, “Bu çok önemli bir faktör. Tanıtım olmadığı için Türkiye’den Azerbaycan’a tatil için tercihler az oluyor. Azerbaycan ile Türkiye arasında uçak seferleri az ve pahalı oluşu bu seyahat engeline sebep oluyor” dedi.

Azerbaycan’da partner acente bulma sorunları olduğunu dile getiren Çavga, “Azerbaycan’da turizm anlamında kendini geliştiren seyahat acentelerinin sayısı şuan oldukça az durumda. Azerbaycan’a tur yapmak için Türkiye’deki acentelerin Azerbaycan’da partner acentelerinin olması gerekiyor. Şuanda Azerbaycan’da bizim seyahat acentesi üyelerimizin düzgün çalışabilecekleri partner acente bulma sorunları var. Bu sorunlar ortadan kalkarsa ve tanıtım yapılırsa Azerbaycan ile turizm akışı sağlanabilir” şeklinde konuştu.

Azerbaycan turizm altyapısı olarak kendisini fazla geliştirmediği için Türk vatandaşların orada tatili düşünmediğini kaydeden Çavga, “Bazıları bir kere kenara tatil bütçesi ayırıyor ve yılda bir hafta tatile gidiyor. İnsanlar istiyor ki o bir haftada sorunsuz, sıkıntısız, rahat istediğine kısa zamanda ulaşabileceği bütçesine uygun tatil yapmayı planlıyor. Azerbaycan turizm altyapısı olarak kendisini fazla geliştirmediği için Türk vatandaşlar orada tatili düşünmüyor. Avrupa ve Balkan ülkeleri hem misafirperverlikleri açısından hemde turizm hizmet altyapısı açısından Türkleri memnun ediyorlar. Azerbaycan’a giden misafirlerimizden ve tur düzenleyen acentelerden aldığımız geri beslemelerde maalesef misafirperverlik açısından oradaki yerel acenteler için biraz geri kalmışlık var. Bu konuda umarım kendilerini düzeltirler” diye konuştu.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ise Türk vatandaşların genellikle Orta Avrupa ve diğer Avrupa ülkelerini tercih ettiğini vurguladı. Gürkök “Geçen yıl hem Azerbaycan’dan bölgemize ve bölgemizden Azerbaycan’a gidecek misafirler için programlarımızı hazırladık. O zaman doğrudan uçuşlar gündeme geldi. Oradaki firma ile birlikte birçok program hazırladık. Bakü’deki o firma bir kere charter seferi yaptı ondan sonra iptal etti. Hem Türkiye’den hem bölgemizden Bakü’ye hem de Bakü’den bölgemize yeterli derecede turistin gelmeyişinin nedenlerinin başında doğrudan uçak seferleri geliyor. İstanbul veya Ankara’dan aktarmalı seferler olduğu zaman ekonomik açıdan çok pahalı oluyor. Doğrudan uçuşlar devam etseydi 2 ülke arasında hem bölgemiz hemde Bakü arasındaki turizm maliyeti bu sene çok daha iyi bir seviyeye gelirdi. Bunun altında ekonomik sıkıntılar geliyor” ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşların fiyatların pahalı olması nedeniyle Bakü’ye gitmek istemediğini dile getiren Gürkök, “Bakü’den kaç kilometre uzaklıktan otomobilleriyle buraya gelenler var. Demek ki Bakü-Trabzon arasındaki uçuşlar olsa çok daha üzeri bir seviyeye çıkacak. Onun için uçak olmazsa olmaz” dedi.