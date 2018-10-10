Doğuştan engelli olan Özlem, yardım bekliyor

Zonguldak’ta doğuştan engelli olan 21 yaşındaki Özlem Dilsiz, yardım bekliyor.

Zonguldak’ın Asma Mahallesi’nde ikamet eden ve yüzde 64 engelli raporu olan 21 yaşındaki Özlem Dilsiz, çalışabilecek ve ailesine katkı sağlayabilecek bir iş arıyor. Birçok yere başvurduğunu fakat bir sonuç alamadığını belirten Dilsiz, “Çok yere başvurduk ama kimse işe almadı. Maddi durumumuz yok işe ihtiyacım var. Her taraftan kapımı çevirdiler. 4 yıldır işe sokan yok. Ben doğuştan böyleyim. Sağ el ve sağ bacağım çok kötüydü tabak bile tutamazdım. Fizik tedaviyle günlük yaşamımı rahat görebiliyorum ben Cumhurbaşkanımızdan, devletten yardım istiyorum” dedi.

Kızının çalışamaya ihtiyacı olduğunu ifade den 45 yaşındaki anne Meryem Dilsiz ise "Çocuğumun işe girmesini istiyorum. Maddi anlamda sıkıntımız var. Kızım havale geçirdi ondan böyle oldu hale zaman zaman geçiriyor. Birçok yere gittik ama bir sonuç çıkmadı. Sınavlara girdik. On ikinci ayda tercihler var onu bekliyoruz. İnşallah bir sonuç çıkar. Devletimizden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.