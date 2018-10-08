Dolandırıcıların ’avukat’ fotoğraflı oyunu

Gün geçtikçe artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar, internet üzerinden sattıkları ve anlaştıklarından daha fazla ücret istedikleri ürünlerin parasını, kendilerini ‘avukat’ olarak tanıtıp, insanları...

Gün geçtikçe artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar, internet üzerinden sattıkları ve anlaştıklarından daha fazla ücret istedikleri ürünlerin parasını, kendilerini ‘avukat’ olarak tanıtıp, insanları tehdit ederek almaya çalışıyor.

Son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. İnternet üzerinden satış yapan ve müşteriyle anlaştığı fiyattan yüksek bir para talep eden dolandırıcılar, kendilerini avukat olarak tanıtıp, karşısındaki insanlara korku veriyor. Dolandırıcılar, Whatsapp profil fotoğrafına da bir avukatın fotoğrafını koyarak, durumun gerçekçiliğini arttırmaya çalışıyor.

Dolandırıcıların profil fotoğrafını kullandığı isimlerden bir tanesi de Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz oldu. İnternet üzerinden satış yapan dolandırıcılar, bir müşteriye ürünü anlaştıklarından daha yüksek bir fiyata gönderdi. Bunun üzerine müşteri, ürünü kabul etmeyerek kargoyu geri iade etti. Bir gün sonra, Whatsapp profil fotoğrafında avukat fotoğrafı olan bir numara müşteriye ürünün parasını ödemesi gerektiğini, aksi halde adli süreç başlatacağını söyledi. Profil fotoğrafındaki avukatın, Ordu Barosu Başkanı olduğunu anlayan şahıs, Av. Haluk Murat Poyraz’ı arayarak bilgi verdi.

"Fotoğrafımı kullanan dolandırıcı, avukat olduğunu söyledi"

Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, yaşanan dolandırıcılık olayını şu şekilde anlattı:

“Bir gün büromu bir şahıs arayarak, internet üzerinden bir alışveriş yaptığını ama daha sonra fiyatı pahalı bulduğu için kargoyu kabul etmeyerek iade ettiğini söyledi. Ertesi gün de numarasını tanımadığı bir telefondan Whatsapp ile mesaj gönderildiğini, profil resminde de bir avukat fotoğrafının olduğunu söyledi. Whatsapp profilinde bulunan avukat fotoğrafı kişiye tanıdık gelince, yaptığı araştırma sonucu Ordu Barosu Başkanına ait olduğunu tespit ettiğini söyledi. Beni de bu konuda aradığı ve bilgilendirmek istediğini söyledi. Ben de şahsın verdiği ekran görüntüleri ve telefon numaraları ile arama yapıp, kendimi müşteri gibi tanıttım. Şahıs gayet pişkin bir şekilde kendisinin avukat olduğunu, yapılan alışveriş sonrası gönderilen kargoyu ‘teslim almamam’ hakkımda yasal işlem yapılacağını, icraya gönderileceğini ve haciz yapılacağı gibi anlattı. Ben de ona kendimi tanıttım ve profil fotoğrafında yer alan kişinin ben olduğumu söyledim, hakkında yasal işlem yapacağımı söyleyince şahıs gayet pişkin bir şekilde ‘dilediğinizi yapabilirsiniz’ şeklinde yorumda bulundu. Hatta söylemekten utandığım bazı cümleler de sarf etti.”

"Güvenilir olmayan yerlerden alışveriş yapmayın"

Fotoğrafını kullanarak, insanları kandırmaya çalışan şahıs hakkında suç duyurunda bulunduğunu belirten Poyraz, “Ben de şahıs hakkında hem savcılığa suç duyurusunda bulundum hem de kamuoyunun bu konuya ilgisini çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarımdan paylaşımda bulundum. Halkımız güvenilmeyen ve bilinmeyen sitelerden alışveriş yapmasın. Hatta alışverişi mümkünse fiilen yapsınlar. Yapmadıkları takdirde bu tür mağduriyetler meydana geliyor” şeklinde konuştu.

"Çok sayıda meslektaşımda benzer durumla karşılaşmış"

Av. Haluk Murat Poyraz, olayı sosyal medyada paylaştıktan sonra çok sayıda meslektaşından benzer konu ile ilgili mesajlar aldığını belirterek, böyle bir durumda kalınması halinde suç duyurusunda bulunulması gerektiğine dikkat çekti.

"Son zamanlarda bu tür olaylar artıyor"

Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, dolandırıcıların pazarlama aşamasında değil, tahsilat aşamasında kendilerini avukat gibi tanıtarak avukat bilgilerini ve profil fotoğraflarını kullanarak insanlarını kandırdığını söyledi. Dolandırıcıların, bu sayede tahsilatı kolaylaştırmaya çalıştıklarını aktaran Poyraz, insanları dikkatli olması konusunda da uyardı.