Dolmuş yolcuları taşıyacağına, yolcular dolmuşu taşıdı

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Oryıl semtinde yaşandı. Yolcu minibüsü, cadde ortasında bir anda arızalanarak duraksadı. Bir süre yol ortasında bekleyen minibüsü, araçtan inen müşteriler itti. Kırmızı ışıkta durup tekrar minibüse binen müşteriler, yeşil ışığın yanmasının ardından araçtan tekrar inip, minibüsü benzin istasyonuna çekti.

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