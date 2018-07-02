GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:43

Dolmuş yolcuları taşıyacağına, yolcular dolmuşu taşıdı

Diyarbakır’da yolcu minibüsü, seyir halindeyken yolun ortasında bir anda arızalandı. Minibüsü, araçtan inen yolcular istasyonuna itmek zorunda kaldı.

Dolmuş yolcuları taşıyacağına, yolcular dolmuşu taşıdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Diyarbakır’da yolcu minibüsü, seyir halindeyken yolun ortasında bir anda arızalandı. Minibüsü, araçtan inen yolcular istasyonuna itmek zorunda kaldı.

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Oryıl semtinde yaşandı. Yolcu minibüsü, cadde ortasında bir anda arızalanarak duraksadı. Bir süre yol ortasında bekleyen minibüsü, araçtan inen müşteriler itti. Kırmızı ışıkta durup tekrar minibüse binen müşteriler, yeşil ışığın yanmasının ardından araçtan tekrar inip, minibüsü benzin istasyonuna çekti.

Aracın benzin istasyonuna çekilmesinin ardından şoför, başka bir minibüsü arayıp yolcuları buraya aktardı. Bozulan minibüs, tamir edilmesinin ardından tekrar seferlerine başladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku