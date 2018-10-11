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11 Ekim 2018 Perşembe 09:46

Domates, merkezi Antalya’da pazarda 6 TL

Antalya’da örtü altı tarımın merkezleri arasında bulunan ve her yıl milyonlarca ton domates yetiştirilen Aksu ilçesinde domates pazarda 6 TL’den alıcı buluyor. 20 yıldır pazarcılık mesleği ile uğraşan 57 yaşındaki Hediye Yılmaz, son...

Domates, merkezi Antalya'da pazarda 6 TL
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Antalya’da örtü altı tarımın merkezleri arasında bulunan ve her yıl milyonlarca ton domates yetiştirilen Aksu ilçesinde domates pazarda 6 TL’den alıcı buluyor. 20 yıldır pazarcılık mesleği ile uğraşan 57 yaşındaki Hediye Yılmaz, son günlerde fiyatı artan domates ile ilgili, "Alan da memnun satan da memnun. Pahalı olunca daha iyi satılıyor. Ucuz olsa kimse domatesi beğenmiyor" dedi.

Son günlerde fiyatı en çok konuşulan ve sofraların başköşesinden inmeyen domatesin Antalya’da pazarlarda fiyatı 6 TL’ye kadar çıktı. Örtü altı tarımın önemli merkezlerinden olan ve her yıl milyonlarca domates üreten Aksu ilçesinde domates sezonu henüz başlamadı. Pazarlarda tezgahlarda yerini her zaman dolduran domates ise daha çok yüksek kesim yayla olarak tabir edilen alanlardan getiriliyor.

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan ve 20 yıldır ekmeğini halk pazarlarında sebze-meyve satarak kazanan 57 yaşındaki Hediye "ılmaz, “Pazarcılık mesleğine ufaktan başladım. Daha sonra tezgahımı büyüttüm. 2 tane çalışanım var. Pazardan memnunum. 6 TL’ye domates satıyorum. Domatesi alan da memnun satan da memnun. Sıkıntı yok. Hayatta ikinci el ürünü tezgahıma koymam. Şu an Antalya’da domates yok, ondan domates pahalı satılıyor. İlaç, gübre çok pahalandı" dedi.

"Bir şey pahalı olunca daha iyi satılıyor"

Bir ürünün pahalı olduğu zaman daha iyi satıldığını savunan Yılmaz, "Bir şey pahalı olunca daha iyi satılıyor. Domatese 2 TL desem alıcı karıştıra karıştıra 3-4 kilogram alıyor. Adam şimdi 5 kilogram alıyor 30 TL verip çekip gidiyor. Sabah saat 5’te kalkarım. Herkes hale gider ürün almak için. Her istediğim ürünü buluyorum, bazen de telefon ile ayırttırıyorum. 5’de hale gidiyorum. 8’de pazara geliyorum. Haftada elimde 7-8 bin TL para dönüyor" diye konuştu.
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