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21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:39

Dondurma değil kuş yemi istiyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde 3 yaşındaki Deniz Çağlar Güleç, ailesiyle beraber her gün Ünye Cumhuriyet Meydanına güvercin beslemeye geliyor.

Dondurma değil kuş yemi istiyor
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Ordu’nun Ünye ilçesinde 3 yaşındaki Deniz Çağlar Güleç, ailesiyle beraber her gün Ünye Cumhuriyet Meydanına güvercin beslemeye geliyor.

Yaşıtlarının dondurma keyfi yaşadığı yaz ayında kendisine dondurma almak isteyen babasına güvercin yemi almak istediğini söyleyen minik Deniz, her gün annesi ve babasıyla beraber Cumhuriyet Meydanı’nda güvercin besliyor.

Yem için kumbarası var

Çocuğun evde yem almak için kumbarasında para biriktirdiğini söyleyen anne Mihrap Güleç, "Kuş, kedi, köpek gibi hayvanları çok seviyor. Dondurma almak istediğimizde o yem alarak güvercinlere yem yediriyor. Her gün onunla beraber meydana geliyoruz. Evde güvercinler için ekmek ve kumbarasında yem için para biriktiriyor" dedi.

Meydanda güvercinlerle olmayı çok sevdiğini söyleyen Deniz Çağlar Güleç’in kuş sevgisi ise görenleri hayrete düşürüyor.
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