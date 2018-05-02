Donmak üzereyken bulunan Afganlı kız, üniversiteyi ikincilikle bitirdi

Türkiye’ye Afganistan’dan ‘umuda yolculuk’ yaparak 2011 yılında ailesiyle göçmen olarak gelen Hadis Shiva (22), sığınmacı olarak yaşadığı Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünden ikincilikle mezun oldu.

Afganistan’da çıkan savaştan kaçmak için küçük yaşta yola çıkan Hadis Shiva ailesiyle birlikte önce İran’a sığındı. İran’da barınamayan Hadis ve ailesi 2011 yılında Türkiye’ye Erzurum’a göç etti. Erzurum’da yaşamaya başlayan Hadis Afganistanlı göçmenlerin “büyükbaba” diye hitap ettiği ERVAK Başkanı Erdal Güzel’le tanışması onun hayatını değiştirdi.

Erdal Güzel’e liseyi İran’da okuduğunu ve üniversite hayalinin olduğunu söyledi. Erdal Güzel ise manevi kızı olarak kabul ettiği Hadis’i dershaneye yazdırdı ve tüm masraflarını karşıladı.

1 yıl sonra Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Hadis başarılı bir öğrencilik dönemi geçirerek Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü sınıf ikinciliğiyle bitirdi.

Hadis’in iyi bir yazar olacağına inandığını ifade eden Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, “Ben üniversiteyi bitireli 41 yıl oldu. 41 yıl önce bir heyecan tatmıştım daha sonra 3 çocuğum var üniversite mezunu onlarda da aynı heyecanı tatmıştım ve bugün 41 yıl önceki gibi heyecanlıyım ‘’kızım’’ mezun oluyor. Çok mutluyum kelimelerle anlatamam. Hadis’in bende özel bir yeri var. Büyük başarılara imza atmasını istiyorum hedefleri ve idealleri var umuyorum gerçekleştirecektir. Ben Hadis’in iyi bir yazar olacağına inanıyorum. Beni kendine idol olarak görüyor. Bu benim için gurur verici Hadis’i tebrik ediyorum umarım hep mutlu olur” diye konuştu.

Türkiye’yi çok sevdiğini ve Erzurum’da kendi evinde gibi hissettiğini vurgulayan Hadis Shiva ise, “Türkiye’ ye geldiğimde böyle olacağını hiç hayal edemezdim. Üniversiteye başladığım günü hatırlıyorum o heyecanımı hatırlıyorum çok çabuk geçti ve bugün mezun oluyorum. Okula başladığımda Büyükbaba elimden tutarak beni okula götürmüştü ona ben burada kaybolurum dediğimde büyükbaba bana ‘’inan bir gün burayı senin evin yapacağım’’ dedi. Büyükbaba benim öz babam gibi birçok mülteci için babalık yapıyor. Hocalarıma sınıf arkadaşlarıma ve büyükbabama çok teşekkür ederim Türkiye’yi çok seviyorum.” dedi

Hadis Shiva hayalinin mezun olduktan sonra yüksek lisans yapıp ardından yazar olmak istediğini ifade ederek Afganistan’dan Türkiye’ye gelen 2. göç dalgası hakkında ise, “Bana göre bunu açıklamak için bir söz var ‘her gecenin sonunda gündüz vardır’ diyebilirim herkes umut etmeli. Türkiye’ye gelen Afganistanlı arkadaşlarımın da kesinlikle üniversite okumalarını öneriyorum. Ülkelerimizde burada olduğu gibi rahatlık yok diyebilirim tek yol okumak.” diye konuştu.

Hadis Shiva diplomasını yapılan mezuniyet töreninde ERVAK Başkanı Erdal Güzel’den aldı.