Dört bir yanı sarmaşıklarla kaplı Türkiye’nin tek yeşil apartmanı Adana’da

Adana’da dört bir yanı özel yöntemle sarmaşıklarla kaplanan 10 katlı yeşil apartman sıradışı görüntüsü ile ilgi çekiyor.

Adana’da dört bir yanı özel yöntemle sarmaşıklarla kaplanan 10 katlı yeşil apartman sıradışı görüntüsü ile ilgi çekiyor.

Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi’nde 2014 yılında yapımı tamamlanan 10 katlı apartmanın yeşil boyasının yanı sıra etrafının tamamen sarmaşık ile örülmesi özel ve güzel bir görüntü oluşturuyor. Apartmanın müteahhitti ve proje sahibi Serdar Çalık, yeşile olan sevgilerinden ötürü bu binanın ortaya çıktığını söyledi.

Binada bahçe mantığı uygulandı

Binayı ilk tasarladıklarında değişik ve güzel yorumlar aldığını aktaran Çalık,” Her anlamda teknolojik bir bina, yeşile tamamen büründü. Özel Sarmaşık ve özel sistem ile dış cephe üzerinden binaya değmeden bitkileri yetiştirdik. Tamamen bahçe mantığı ile uygulandı. Damlama sulama sistemi ile de sarmaşık sulanmakta. Bitkileri dizaynına göre bina kendi kendine gübresini verebilecek” dedi.

12 ay boyunca yeşil kalıyor

Sarmaşıkların sıfır zeminden yükselmediğini aktaran Çalık,” Belli bir kattan sonra sarmaşıklar yükselmeye başlıyor. Sıfır zeminden başlamadığı için böcekleri koparmış olduk. Ayrıca kullanılan toprak özel bir toprak, hokopit ve özel karışım. Evlerde uygulanana bitkilerin toprağına benzerbir toprak kullanıldı. Bitkimizin bir özelliği ise 12 boyunca yeşil kalmasıdır. “dedi. Çalık, binanın Türkiye’de eşi benzeri olmadığını belirtti.

Binada fotoğraf çekilip yayın yapmak isteyenler oluyor

Apartman sakini Esengül Şekermen, arkadaşlarının marjinal bir bina olduğunu söylerken,” Ziyaretimize gelen arkadaşlarımız fotoğraf çekilip yayın yapmak istiyor. Dış cephesinden ötürü. İlk taşındığım dönemde, terasımızda kahve içtiğimde, sosyal medyada yayın yaparken, arkadaşlarımın kafede olduğumu düşündüğü mesajlar geldi” dedi.