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27 Nisan 2018 Cuma 11:38

Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1.680 TL, yoksulluk sınırı 5.473 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 4 kişilik ailenin açlık sınırının 1.680 TL, yoksulluk sınırının ise 5.473 TL olduğunu açıkladı.

Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1.680 TL, yoksulluk sınırı 5.473 TL
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 4 kişilik ailenin açlık sınırının 1.680 TL, yoksulluk sınırının ise 5.473 TL olduğunu açıkladı.

TÜRK-İŞ, çalışanların geçim şartlarını 31 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması ile ortaya koyuyor. TÜRK-İŞ’in Nisan ayı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.680,33 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5.4473,38 TL oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 2.073,51 TL olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonunda artış aylık yüzde 1,06, 12 aylık artış ise yüzde 10,69 olarak açıklandı.
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