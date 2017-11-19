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19 Kasım 2017 Pazar 16:37

Dr. Küçükyılmaz Erzurum’da 15 Temmuz’u anlattı

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Yazar Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Genç Vizyon Kulübü ve Erzurum Diplomasi Akademisi’nin işbirliğinde düzenlenen Yeniden Diriliş Konferansı’nda Erzurumlulara...

Dr. Küçükyılmaz Erzurum'da 15 Temmuz'u anlattı
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Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Yazar Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Genç Vizyon Kulübü ve Erzurum Diplomasi Akademisi’nin işbirliğinde düzenlenen Yeniden Diriliş Konferansı’nda Erzurumlulara 15 Temmuz Demokrasi Destanımızı anlattı. Yakutiye Medresesi’nde gerçekleştirilen konferansa yoğun ilgi gösterildi. Dr. Küçükyılmaz, konferans sonrası okurlarına “Şeyh ile Hükümdar” adlı kitabını imzaladı. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Yazar Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Erzurum Diplomasi Akademisi öğrencilerine dış politika dersi verdi. Dr. Küçükyılmaz daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti. Başkan Mehmet Sekmen, ziyarette Dr. Küçükyılmaz’a kentte gerçekleştirilen değişim ve dönüşümü anlattı. Başkan Sekmen’den şehir genelinde yürütülen projeleri de dinleyen Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Yazar Dr. Mücahit Küçükyılmaz, tarih ve medeniyet kenti Erzurum’un her alanda güzelleştiğini ifade etti. Dr. Küçükyılmaz Başkan Sekmen ile birlikte Kıyasettin Temelli Kültür ve Sanat Merkezi’nde halk ozanlarını da dinledi. Dr. Küçükyılmaz sosyal medya hesabından Erzurum’daki temas ve incelemelerini de paylaşarak, Başkan Sekmen’e teşekkür etti.

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