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14 Ekim 2018 Pazar 10:31

Düğünde açılan dev Türk Bayrağı davetlileri duygulandırdı

Akçakoca’da yapılan bir düğünde dev Türk Bayrağı açıldı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söyledi.

Düğünde açılan dev Türk Bayrağı davetlileri duygulandırdı
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Akçakoca’da yapılan bir düğünde dev Türk Bayrağı açıldı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söyledi.

Akçakoca’ya bağlı Paşalar köyünde yaşayan Esin Çakır ile Celalettin Demirtaş’ın Cumartesi akşamı Akçakoca İlçesi Öğretmenevinde gerçekleşen düğün töreninde unutulmaz anlar yaşandı. Dünür olmaya karar veren Çakır ile Demirtaş aile yakınlarının da hazır bulunduğu salonda, Paşalar köylü gençler dev Türk Bayrağı açtı. Gelin ve damadın da hazır bulunduğu tören esnasında yapılan saygı duruşunun ardından topluca İstiklal Marşı söyledi. Salonda bulunan herkesin tüylerinin diken diken olduğu tören büyük coşkuya sahne oldu.
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