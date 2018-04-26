GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 16:42

Dünya çocukları Osmangazi’de buluştu

Dünya çocukları Osmangazi Belediyesi’nin Sukaypark Tesisleri’nde bir araya geldi.Sokak Oyunları Olimpiyatları, Sukaypark Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Sokak Oyunları Olimpiyatları ile Türk öğrencilerin yanı sıra 40 ülkeden gelen yabancı...

Dünya çocukları Osmangazi'de buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Dünya çocukları Osmangazi Belediyesi’nin Sukaypark Tesisleri’nde bir araya geldi.

Sokak Oyunları Olimpiyatları, Sukaypark Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Sokak Oyunları Olimpiyatları ile Türk öğrencilerin yanı sıra 40 ülkeden gelen yabancı çocuklar da unutulmaya yüz tutan geleneksel sokak oyunlarını hep birlikte oynama fırsatı buldu. Proje kapsamında çocuklar için seksek, misket, çelik çomak, tombik, yakan top, sos, çuval oyunu, mendil kapmaca gibi kategorilerde yarışmalar düzenlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da belediye olarak Sokak Oyunları Olimpiyatları’na ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklar Bursa’da buluştu. Bursa’daki öğrenciler, dünya çocuklarıyla birlikte güzel bir gün geçirdiler. Dünya barışı adına güzel bir etkinlik oldu. Bursa olarak biz de bu yılki etkinliklere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.

Sokak Oyunları Olimpiyatları’nı izleyen Başkan Dündar, yabancı ve Türk öğrencilerle sohbet etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku