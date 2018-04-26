Dünya çocukları Osmangazi’de buluştu

Dünya çocukları Osmangazi Belediyesi’nin Sukaypark Tesisleri’nde bir araya geldi.

Sokak Oyunları Olimpiyatları, Sukaypark Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Sokak Oyunları Olimpiyatları ile Türk öğrencilerin yanı sıra 40 ülkeden gelen yabancı çocuklar da unutulmaya yüz tutan geleneksel sokak oyunlarını hep birlikte oynama fırsatı buldu. Proje kapsamında çocuklar için seksek, misket, çelik çomak, tombik, yakan top, sos, çuval oyunu, mendil kapmaca gibi kategorilerde yarışmalar düzenlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da belediye olarak Sokak Oyunları Olimpiyatları’na ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklar Bursa’da buluştu. Bursa’daki öğrenciler, dünya çocuklarıyla birlikte güzel bir gün geçirdiler. Dünya barışı adına güzel bir etkinlik oldu. Bursa olarak biz de bu yılki etkinliklere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.

Sokak Oyunları Olimpiyatları’nı izleyen Başkan Dündar, yabancı ve Türk öğrencilerle sohbet etti.