GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2018 Perşembe 10:42

Dünya ekmeklerinin yolu Başkent’ten geçti

Ankara’da bu yıl 2’incisi düzenlenen “Uluslararası Ekmek Festivali”, birçok ülkeden gelen ziyaretçileri ağırladı.Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Ekmek Festivali, Ruan Fuarcılık ve Türkiye Fırıncılar...

Dünya ekmeklerinin yolu Başkent'ten geçti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ankara’da bu yıl 2’incisi düzenlenen “Uluslararası Ekmek Festivali”, birçok ülkeden gelen ziyaretçileri ağırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Ekmek Festivali, Ruan Fuarcılık ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu iş birliğiyle Cer-Modern Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Mısır unundan siyez ununa, ekşi mayalı ekmekten taş fırın ekmeğine kadar çeşitli unlu mamüllerin sergilendiği festivalde yerli ve yabancı ustalar sıcak sıcak pişirdikleri lezzetli ve yöresel ekmekleri ziyaretçilere ikram etti. Türkiye’nin yanı sıra festivale Almanya, İtalya, Kuveyt, Türkmenistan, Venezualle ve Tayland’ın aralarında bulunduğu ülkeler katılırken, Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selman Ayaz, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve Yazar Mine Ataman ekmekle ilgili soruları yanıtladı.

“Ekmek piyasasını regüle ediyoruz, zam yapmayacağız”

Piyasada Halk Ekmek Fabrikası’nın önemli bir rol üstlendiğine ve ekmek israfıyla mücadele ettiklerine dikkat çeken Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, “Günde 1 milyon adet ekmek üretme kapasitesine sahip bir fabrikayız. Sağlıklı ekmek üretmek adına hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Ekmek israfıyla mücadele ediyoruz. Ekmek firelerini galeta unu ve çorbalık kıtır ürünleri olarak değerlendiriyoruz. En önemlisi de ekmek piyasasını regüle etmek gibi bir sorumluluğu var fabrikamızın. 250 gram ekmeği 70 kuruştan satmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla halk ekmeğe zam yapmayacağız” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku