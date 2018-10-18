Dünya ekmeklerinin yolu Başkent’ten geçti

Ankara’da bu yıl 2’incisi düzenlenen “Uluslararası Ekmek Festivali”, birçok ülkeden gelen ziyaretçileri ağırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Ekmek Festivali, Ruan Fuarcılık ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu iş birliğiyle Cer-Modern Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Mısır unundan siyez ununa, ekşi mayalı ekmekten taş fırın ekmeğine kadar çeşitli unlu mamüllerin sergilendiği festivalde yerli ve yabancı ustalar sıcak sıcak pişirdikleri lezzetli ve yöresel ekmekleri ziyaretçilere ikram etti. Türkiye’nin yanı sıra festivale Almanya, İtalya, Kuveyt, Türkmenistan, Venezualle ve Tayland’ın aralarında bulunduğu ülkeler katılırken, Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selman Ayaz, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve Yazar Mine Ataman ekmekle ilgili soruları yanıtladı.

“Ekmek piyasasını regüle ediyoruz, zam yapmayacağız”

Piyasada Halk Ekmek Fabrikası’nın önemli bir rol üstlendiğine ve ekmek israfıyla mücadele ettiklerine dikkat çeken Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, “Günde 1 milyon adet ekmek üretme kapasitesine sahip bir fabrikayız. Sağlıklı ekmek üretmek adına hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Ekmek israfıyla mücadele ediyoruz. Ekmek firelerini galeta unu ve çorbalık kıtır ürünleri olarak değerlendiriyoruz. En önemlisi de ekmek piyasasını regüle etmek gibi bir sorumluluğu var fabrikamızın. 250 gram ekmeği 70 kuruştan satmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla halk ekmeğe zam yapmayacağız” dedi.