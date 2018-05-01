Dünya işçi bayramını kutluyor

İspanya’nın başkenti Barselona’da resmi tatil olan 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla ülkede gösteriler düzenlendi.

İspanya’nın başkenti Barselona’da resmi tatil olan 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla ülkede gösteriler düzenlendi.

1 Mayıs dünyanın birçok ülkesinde farklı etkinliklerle kutlanıyor. Ekonomik ve sosyal hakları için toplanan işçiler, gösteri düzenliyor.

İspanya’nın başkenti Barselona’da ülkenin iki büyük işçi sendikası CCOO ve UGT, İşçi Bayramı dolayısıyla toplandı. Dünyanın bir çok ülkesinde resmi tatil olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Hindistanlı işçiler ise çalışmaya devam etti.

Rusya’da binlerce kişinin katıldığı İşçi Bayramı etkinlikleri kapsamında, bir çok miting ve geçit törenlerini gerçekleştiriliyor. Tunus’ta bir araya gelen işçi sendikası üyesi yüzlerce kişi de çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Çin’in güney kıyısındaki Hong Kong’da toplanan halk yazılı şemsiyeler, pankartlar ve şapkalarıyla yürüyüş düzenledi.