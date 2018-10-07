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07 Ekim 2018 Pazar 14:43

Dünya liderlerinden Putin’e doğum günü tebriği

Dünya liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum gününü kutladı.

Dünya liderlerinden Putin'e doğum günü tebriği
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Dünya liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum gününü kutladı.

Dünya liderleri, 66 yaşına giren Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’i arayarak doğum gününü kutladı. Kremlin’den yapılan açıklamada, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rusya Federasyonu Başkanı’nı telefonla arayarak şahsen tebrik etti" ifadelerine yer verildi.

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde St. Petersburg kentinde doğdu.
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