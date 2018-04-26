Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Ursu’dan Bağcılar’a ziyaret

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezini ziyaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezini ziyaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Dr. Pavel Ursu, hastane yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu ve Dr. Kanat Tayfun’dan bilgiler aldı. WHO Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Direktörü Qi Zang da ziyaret sırasında Tıp Merkezinde yerini aldı.