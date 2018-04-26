Dünya turuna çıkan Alman turist Bahçesaray halkının misafiri oldu

Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek için 12 gün önce dünya toruna çıkan Alman turist, kar tünelinde kaza yapınca Bahçesaray halkı tarafından 2 gün boyunca misafir edildi.

Almanya’dan 12 gün önce motosikletiyle yola çıkan Wolfgang Müller isimli turist, Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’ndeki kar tünelinde kaza yaptı. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı ve beraberindekiler o esnada tünelden geçerken kazayı gördü. Sabırlı ve beraberindekiler, müdahalenin ardından Müller’i ilçeye götürdü. Turistin hasar gören motosikleti de olay yerine gönderilen kamyonetle ilçeye getirildi. İlçedeki tek tamirhaneye götürülen motosikletin arıza gören aksamları, Van’da bulunan Bahçesaraylı minibüs şoförleri ile irtibata geçilip oto sanayi sitesinden alınarak ilçeye götürüldü. İlçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Müller, memnuniyetini gizleyemedi. İki akşam misafirhanede kalan Müller, kendisi de bizzat çalışarak motosikletini tamir ettikten sonra Bahçesaray halkıyla vedalaşarak ilçeden ayrıldı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, “İki gün önce maalesef Van-Bahçesaray arası yolculuk ederken kar tüneli içerisinde kazı yaparken gördük. Bende yanımdaki değerli arkadaşlarımızla indik ilk müdahaleyi yaptıktan sonra arkadaşı aracımızla birlikte ilçe merkezine getirdik. Daha sonra kaza yapan ve arızalanan motorunu kamyonet gönderip merkeze getirdik. Motoru ilçemizin tek tamir ustasının işyerine bıraktık. İki gün içerisinde motorunu tamir ettik. İki gündür Alman turist kardeşimiz bizim burada. Bugün onu uğurlarken ağladığını ve üzüntülü olduğunu gördük. Bahçesaray’ın işte böyle bir güzelliği var. ‘Gelen ağlar, giden ağlar’ diye bir sözümüz var. Bahçesaray ilçe halkımızın misafirperverliği en öndedir. Gerçekten iki gün onu burada misafir ettik. Gerek lokantalarımız da gerek kahvelerimizde gerek yattığı misafirhane hiçbir esnafımız kendisinden ücret talep etmediler. Çünkü o bizim misafirimiz. Hele de kaza yaptı. Bizler üzerimize düşen Türk misafirperverliğini gösterdik. İnşallah bu Türk Alman ilişkilerine bir katkı olur. Bahçesaray halkı olarak üzerimize düşeni yaptık. İki gün buyunca ilçede misafir edilen Müller’in konaklama ve diğer ihtiyaçları konusunda emeği geçen başta Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan olmak ilçe halkına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Kaymakamımız, hem ilk gün hem de uğurlanmasında biz yalnız bırakmadı. Bu konuda da ayriyeten tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Wolfgang Müller, çıktığı yolculuğu 3 ay içinde İtalya, Yunanistan Türkiye, Azerbaycan, İran, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Romanya üzerinden Almanya’ya giderek tamamlamayı planlıyor.