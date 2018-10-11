Dünya Uzay Haftası Eyüpsultan’da kutlandı

Dünya Uzay Haftası, Eyüpsultan Belediyesi 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı Simurg Birimi tarafından bir dizi etkinlikle kutlandı.Tüm dünyada "uzay dünyayı birleştirir" temasıyla eş zamanlı olarak kutlanan 4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası,...

Dünya Uzay Haftası, Eyüpsultan Belediyesi 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı Simurg Birimi tarafından bir dizi etkinlikle kutlandı.

Tüm dünyada "uzay dünyayı birleştirir" temasıyla eş zamanlı olarak kutlanan 4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası, Ali Kuşçu Uzay Evi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle Eyüpsultan’da kutlandı.

8 Ekim’de Göktürk İmam Hatip Ortaokulunda, 9 Ekim’de Alibeyköy Anadolu Lisesinde yaklaşık 400 öğrenciye "Dünya Uzay Haftası ve Gelecek: Uzay Yolculuğu" isimli seminer verildi. Ardından, Su Roketi ve Hubble Uzay Teleskobu Maketi atölyeleri yapıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da okullardaki panellere katılarak öğrencilerle sohbet etti.

Ali Kuşçu Uzay Evinde uzay çalışmaları konuşuldu

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Astronom Dr. Korhan Yelkenci, Ali Kuşçu Uzay Evi’nde, "Uzay Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını" adlı seminerini gerçekleştirdi. Seminerinde roketlerin tarihinden, uzay çalışmalarındaki ilklerden, günümüzde var olan çalışmalardan ve gelecek hedeflerinden bahseden Yelkenci, Türkiye’nin de uzay çalışmalarında güçlü adımlar atması gerektiğine vurgu yaptı.

Eyüpsultan Belediyesinin yaptığı etkinliğin çok anlamlı olduğunu ifade eden Astronom Korhan Yelkenci sözlerini şöyle sürdürdü;

"Eyüpsultan Belediyesinin bu etkinliği çok yerinde. Halka ve öğrencilere dönük bir çalışma olmuş. Uzay Haftası ülkece sahiplenmemiz gereken bir hafta. Eyüpsultan Belediyesi buna önem verdiği için çok teşekkür ederim. Bu seminere gelen öğrenciler ve veliler uzayın hangi aşamasında olduğunu hem Türkiye hem dünya açısından nerede olduğumuzu anlama fırsatı buldular. Çocuklar en çok uzayda yaşamın nasıl sürdüğünü merak ediyorlar. Çok önemli bilgiler elde ettiler. Böyle çalışmaların devamını diliyorum."

Seminere katılan öğrencilerden Dede Korkut Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Şeyma, uzayla ilgili araştırmalar yapmaya başlayınca uzaya merakının arttığını söyledi. Astronom olmayı istediğini belirten Şeyma, "Gök cisimleriyle ve kuyruklu yıldızların içinden çıkan madenlerle ilgili araştırmalar yapmak istiyorum" dedi.

Etkinlikler "World Space Week Association" resmi web sitesindeki etkinlikler listesine kayıt edilerek Türkiye’yi uluslararası alanda temsil eden etkinliklerden biri oldu.