Dünya yıldızlarının gözdesi “Cloudbreak” Bodrum’da

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi birçok dünyaca ünlü ismin gözdesi olan mega yat “Cloudbreak” Bodrum’a demir attı. Sık sık havalanan yatın üstündeki helikopter ilçede tur attı. 1 haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin...

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi birçok dünyaca ünlü ismin gözdesi olan mega yat “Cloudbreak” Bodrum’a demir attı. Sık sık havalanan yatın üstündeki helikopter ilçede tur attı. 1 haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenilen yatın içerinde kimin olduğu ise Bodrum’da merak konusu oldu.

Jennifer Lopez, Julia Roberts, Heidi Klum gibi ünlülerin birer haftalık kiralama bedeli olarak nakit 1 milyon 100 bin dolar ödediği yat “Cloudbreak” Bodrum açıklarına demir attı. 72 metre uzunluğundaki yatın üzerinde bulunan helikopter ise sık sık havalanarak Bodrum semalarında görüldü. Haftalık kirasının 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenilen yatın içerisinde kimin olduğu merak konusu oldu. 22 kişilik mürettebatın eksiksiz bir hizmet sunduğu yatta gün boyu hareketlilik yaşandı.

Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında yer alan “Cloudbreak” içerisinde bir havuz, sauna, masaj odası, sinema salonu ve spor salonu da barındırıyor. Aynı anda 40 kişinin konaklayabileceği yatın değerinin 200 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Cayman Adaları bayraklı yatın Bodrum’da kaç gün kalacağı ise bilinmiyor.

Dünyanın en zor denizleri için tasarlandı

Cloudbreak, dünyanın en zorlu denizlerinde ve en uzak köşelerine seyahat edebilecek şekilde çelik gövde ve alüminyum üst yapıyla Espen Oino tarafından tasarlandı. Gri gövdesi, keskin hatlarıyla ve askeri stiliyle dikkat çekici bir dış görünüme sahip olan mega yatın iç düzenlemesi de Parisli ünlü tasarım stüdyosu Christian Liaigre’nin imzasını taşıyor.