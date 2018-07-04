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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:07

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili bisikletli ’Martı Timi’ne emanet

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde asayiş ve güvenliği, ’Martı’ bisikletli polis timleri sağlamaya başladı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri bünyesine bağlı kurulan Martı Bisikletli...

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili bisikletli 'Martı Timi'ne emanet
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Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde asayiş ve güvenliği, ’Martı’ bisikletli polis timleri sağlamaya başladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri bünyesine bağlı kurulan Martı Bisikletli Polis Timi’nde 10 bisikletli polis memuru görev yapıyor. Sahilde can ve mal güvenliğinin korunmasını amaçlayan Martı Timi, saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görev yapacak. Sabah erken saatlerde göreve başlayan tim, denize girmek için sahile gelen vatandaşların da dikkatini çekti. Martı Timi, gün içerisinde motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra oluşacak suçlara da ilk müdahaleyi yapacak. Ekipler, 6.5 kilometrelik sahilin yanı sıra Atatürk Parkı, Cam Piramit, Kaleiçi ve Karaoğlan Parkı’nı kapsayacak şekilde görev yapacak.

Konyaaltı sahiline gelen misafirler ise hırsızlık açısından uygulamanın başarılı olacağını belirterek, kendilerini daha güvende hissedeceklerini söyledi.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı güvenlik görevlilerinin elektrikli scooterle görev yapmaları renkli görüntüler oluşturdu.
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