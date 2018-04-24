Dünyada bir tane, ilk kez Türkiye’de

Dünya havacılık sektörünün enlerini Antalya’da buluşturmaya hazırlanan Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow kapsamında dev uçaklar Antalya Havalimanı’na geldi. Askeri ve gösteri uçaklarının şov denemeleri ilgiyle izlenirken, dünyada sadece bir tane olan Qatar Airways’e ait Airbus A350-1000 yolcu uçağı da alandaki yerini aldı.

Dünya havacılık sektörünün enlerini Antalya’da buluşturmaya hazırlanan Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow kapsamında dev uçaklar Antalya Havalimanı’na geldi. Askeri ve gösteri uçaklarının şov denemeleri ilgiyle izlenirken, dünyada sadece bir tane olan Qatar Airways’e ait Airbus A350-1000 yolcu uçağı da alandaki yerini aldı.

25-29 Nisan 2018 tarihlerinde Medyacity organizatörlüğünde Antalya Uluslararası Havalimanı içinde gerçekleşecek Eurasia Airshow, toplam 400 bin metrekarelik alanda, 50 bin metrekare kapalı alan, 45 chalet, 100’ü aşkın uçak için statik sergileme alanı sunacak.

Organizasyonda, havacılık ekosistemine yön veren 400 dev şirket, 100’ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile dünyaca ünlü akrobasi takımları da uçuş gösterileriyle boy gösterecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki dev organizasyonda ülkeler adına yapılacak milli katılımların yanı sıra dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla fuardaki yerlerini alacak.

Havacılığın zirvesinde yer alan ve Türkiye’de ilk kez görücüye çıkacak pek çok hava aracı da Eurasia Airshow’da yerlerini almaya başladı. Kraliyet Hava Kuvvetlerinin Royal Air Force, Ukrayna’nın AN-70 Antonov ve AN-178 Antonov uçakları da statik sergileme alana getirildi. Dünyada sadece bir tane olan Qatar Airways’e ait Airbus A350-1000 uçağı da alandaki yerini aldı.

Gösteriler beğenildi

Son iki günü halka açık olacak fuarda Airbus A350-1000, Boeing 777F, MIG 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 ve daha birçok efsane uçak boy gösterecek. Öte yandan MIG-29 savaş uçağı ve Pitts S-2B model çift kanatlı akrobasi uçağının gökyüzündeki görsel şöleni büyük beğeni topladı.

"Hazırlıklar tamamlandı"

Hazırlıklar hakkında bilgi veren MedyaCity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Antalya’nın Eurasia Airshow’a hazır olduğunu bildirdi.

Tüm uçakların yarın sabaha kadar alandaki yerlerini alacağını ifade eden Kurt, "5 gün boyunca Antalya, cumhuriyet tarihinin en büyük organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Metrekare itibariyle Türkiye’nin en büyük fuarı dünyanın 100’ü aşkın ülkesinden ziyaretçi ve katılımdı fuarda yer alacak. 500 bin ziyaretçi bekliyoruz. Eurasia Airshow, bölgede lider organizasyonlardan biri haline geldi. Hafta sonu halk gösterileri olacak. O gün Türkiye ve dünyanın geldiği son noktayı uçuş gösterileriyle halkımız görecek" dedi.

5 gün boyunca 150’yi aşkın uçağın gösteri uçuşu yapacağını kaydeden Kurt, Türkiye’nin de ürettiği hava araçlarını görme imkanına sahip olunacağını belirtti.