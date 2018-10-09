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09 Ekim 2018 Salı 16:47

Dünya’da en çok mahkum ABD’de

The Statistics Portalı, Statista.com web sitesinde, 2018 Temmuz ayı verileri itibariyle ABD’de 2 milyon 121 bin 600 kişinin hapishanelerde bulunduğu bildirildi. Her yüz bin kişiden 655 kişinin mahkum olduğu belirtilen haberde, bu oranla ABD’nin dünyada hem mahkum sayısı, hem de mahkumların nüfusa oranı akımından birinci sırada yer aldığı kaydedildi. Rusya’da her 100 bin kişiden 451’i hapiste olduğu belirtilirken Çin’de bu oranın belli olmadığı kaydedildi.

Dünya'da en çok mahkum ABD'de
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The Statistics Portalı, Statista.com web sitesinde, 2018 Temmuz ayı verileri itibariyle ABD’de 2 milyon 121 bin 600 kişinin hapishanelerde bulunduğu bildirildi. Her yüz bin kişiden 655 kişinin mahkum olduğu belirtilen haberde, bu oranla ABD’nin dünyada hem mahkum sayısı, hem de mahkumların nüfusa oranı akımından birinci sırada yer aldığı kaydedildi. Rusya’da her 100 bin kişiden 451’i hapiste olduğu belirtilirken Çin’de bu oranın belli olmadığı kaydedildi.

Listenin son sırasına ise Japonya yerleşirken, her yüz bin kişide sadece 45 mahkûm sayısının olması dikkat çekti. Hapiste bulunan kişi sayısı 100’ün altında olan diğer ülkeler ise her yüz bin kişide 76 mahkûm ile Almanya olurken, İtalya’da her yüz bin kişide 93 mahkûmun olduğu görüldü.

ABD’nin federal hapishanelerin siyahi Amerikalıların sayısının daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

ABD’de 237 bin mahkumun uyuşturucu bağlantılı olduğu, bunun toplam mahkum sayısının yüzde 17.4’üne karşılık geldiği belirtildi. İkinci sırada ise soygun ve adam öldürme suçlarından mahkum olanların toplum mahkumların yüzde 13.6’ısını teşkil ettiği belirtildi.
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