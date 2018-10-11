GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 14:42

Dünyanın bir numarası Nadal ülkesi için kolları sıvadı

Başarılı tenisçi Rafael Nadal, sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği İspanya’nın Mallorca Adası’nda eline süpürge alıp temizleme çalışmalarına katıldı.

Dünyanın bir numarası Nadal ülkesi için kolları sıvadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Başarılı tenisçi Rafael Nadal, sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği İspanya’nın Mallorca Adası’nda eline süpürge alıp temizleme çalışmalarına katıldı.

İspanya’nın en büyük adası Mallorca’da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkesinde yaşanan felakete kayıtsız kalmayan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kolları sıvadı. Başarılı tenisçi, tenis akademisinin kapısını felaket sonrası evini su basanlar ve evlerinden tahliye edilenlere açtı. 32 yaşındaki sporcu daha sonra eline süpürge alıp temizleme çalışmalarına katıldı. Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Nadal, “Majorca için üzücü bir gün. şiddetli sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku