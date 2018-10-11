Dünyanın bir numarası Nadal ülkesi için kolları sıvadı

Başarılı tenisçi Rafael Nadal, sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği İspanya’nın Mallorca Adası’nda eline süpürge alıp temizleme çalışmalarına katıldı.

İspanya’nın en büyük adası Mallorca’da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkesinde yaşanan felakete kayıtsız kalmayan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kolları sıvadı. Başarılı tenisçi, tenis akademisinin kapısını felaket sonrası evini su basanlar ve evlerinden tahliye edilenlere açtı. 32 yaşındaki sporcu daha sonra eline süpürge alıp temizleme çalışmalarına katıldı. Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Nadal, “Majorca için üzücü bir gün. şiddetli sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.