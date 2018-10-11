GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 20:30

Dünyanın en uzun ticari tarifeli yolcu uçuşu başladı

Singapur Havayolları’nın, Singapur ve New York arasında planladığı 18 saat 25 dakika sürmesi beklenen dünyanın en uzun ticari tarifeli yolcu uçuşu başladı.

Dünyanın en uzun ticari tarifeli yolcu uçuşu başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Singapur Havayolları’nın, Singapur ve New York arasında planladığı 18 saat 25 dakika sürmesi beklenen dünyanın en uzun ticari tarifeli yolcu uçuşu başladı.

Singapur Havayolları’nın, Singapur ve New York arasında planladığı ve 18 saat 25 dakika sürmesi beklenen 15 bin 349 kilometrelik uçuş başladı. Singapur Havayolları’na ait Airbus A350-900ULR (Ultra longRoute- Ultra Uzun Rota) sınıfı uçakla yapılan yolculuğun, Singapur Changai Havaalanı ile New Jersey Newark Lıberty Uluslararası Havaalanı arasında gerçekleştirileceği aktarıldı. Ekonomi sınıfının bulunmadığı uçak yerel saatle sabah saat 06.00 sıralarında Newark Liberty Havaalanı’na iniş yapacağı bildirildi. 67 business class ve 94 premium ekonomi sınıfı yolcu kapasitesine sahip uçağın premium ekonomi bilet fiyatlarının 2 bin 150 dolar olduğu kaydedildi.

Hava yolu şirketi bu tarihi ana şahit edecek yolcularına ise uçuş öncesi küçük bir konser hazırladı. Konser için kurulan sahnede uçuş personeli yolcular için Frank Sinatra’nın Come Fly With Me (Gel Benimle Uç) şarkısını seslendirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku