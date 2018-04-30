Dünyanın en yeşil şehri İzlanda’nın başkenti Reykjavik oldu

Dünyadaki 50 popüler şehir arasında yapılan araştırmaya göre, kişi başına 410,8 metrekare yeşil alan düşen İzlanda’nın başkenti Reykjavik birinci sıraya yerleşirken, İstanbul listenin 49’uncu sırasında yer aldı.

Medya takibinin önde gelen kuruluşlarından Ajans Press, dünya üzerinde yer alan yeşil şehirler sıralamasını inceledi. Ajans Press’in Hollanda merkezli seyahat sitesi TravelBird’den ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 50 popüler şehir arasında kişi başına 410,8 metrekare yeşil alan düşen Reykjavik birinci sıraya yerleşti. İstanbul ise bu listenin 49’uncu sırasında yer alırken, kişi başına düşen yeşil alanın 4,9 metrekare olduğu saptandı.

Kişi başına en az yeşil alan Tokyo’da

İlk sırada yer alan Reykjavik kentini ikinci sırada, kişi başına 357 metrekare yeşil alan düşen Yeni Zelanda’dan Auckland takip etti. Üçüncü sırada ise Slovakya’nın başkenti Bratislava yer alırken, kentte kişi başına 333 metrekare yeşil alan düştüğü saptandı. İlk üçü takip eden diğer kentler ise, Götheborg, Sidney, Prag, Roma, Bern, Hamburg ve Riga oldu. Listenin son sırasında ise Japonya’nın başkenti Tokyo yer alırken, Tokyo’da kişi başına sadece 4,03 metrekare yeşil alan düştüğü görüldü. Listenin 48. sırasında ise kişi başına 6.45 metrekare yeşil alan düşen Yunanistan’ın başkenti Atina yer alırken, Atina bu rakamla Türkiye’nin bir basamak üstüne yerleşmiş oldu.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, İstanbul’daki betonlaşma ve yeşil alan yetersizliği ile alakalı 4 bin 482 haber çıkışı tespit edildi. Haber çıkışlarındaki yoğunluğun özellikle yaz aylarında artması dikkat çekti.