GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 18:20

Dünyanın her yerinden Şanlıurfa’ya çiçek yağdı

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da hasta yakını tarafından darp edilen doktora dünyanın birçok ülkesi ile Türkiye’nin tüm illerinden hekimler tarafından gönderilen çiçekler, hastanenin acil servis koridorlarını süsledi.

Dünyanın her yerinden Şanlıurfa'ya çiçek yağdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da hasta yakını tarafından darp edilen doktora dünyanın birçok ülkesi ile Türkiye’nin tüm illerinden hekimler tarafından gönderilen çiçekler, hastanenin acil servis koridorlarını süsledi.

Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği’nde hasta yakını A.K. tarafından darp edilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın bugün taburcu oldu. Darp edilen doktora dünyanın birçok ülkesi ile Türkiye’nin tüm illerinden kadın hekimler tarafından buket buket çiçekler gönderildi. Gönderilen çiçekler hastanenin acil servis koridorlarını rengarenk süsledi. Çiçeklerin kendileri için çok önem arz ettiğini belirterek bir açıklama yapan Çocuk Acil Polikliniği’nde görevli Dr. Pınar Yükkaldıran, İngiltere’den, Irak’tan, Singapur’dan gönderilen çiçeklerin kendilerine moral ve motivasyon sağladığını söyledi.

Hastane koridorları çiçeklerle süslendi

Çiçekler için kadın hekimlere teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Dr. Yükkaldıran, “Bu çiçekler arkadaşımızın başına gelen menfur olaydan dolayı kadın hekimler tarafından ülkemizin hemen hemen her yerinden ve İngiltere’den, Irak’tan, Singapur’dan dahi arkadaşımıza hem geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere hem de bizlere moral motivasyon olabilmek adına gönderilmiş çiçeklerdir. Bunlar için hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Kadın hekimlerine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten içinde bulunduğumuz kötü durumdan dolayı çalışma şevkimizi kıran, motivasyonumuzu tavana indiren olaydan sonra bu bize bir nebze de olsa gerçekten moral ve motivasyon sağladı. Tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu olay bir daha yaşanmaz diyoruz” diye konuştu.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, geçtiğimiz günlerde hasta yakını A.K. tarafından başına vurulan taşla yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı mahkemece tutuklanmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku