Dünyanın her yerinden Şanlıurfa’ya çiçek yağdı

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da hasta yakını tarafından darp edilen doktora dünyanın birçok ülkesi ile Türkiye’nin tüm illerinden hekimler tarafından gönderilen çiçekler, hastanenin acil servis koridorlarını süsledi.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da hasta yakını tarafından darp edilen doktora dünyanın birçok ülkesi ile Türkiye’nin tüm illerinden hekimler tarafından gönderilen çiçekler, hastanenin acil servis koridorlarını süsledi.

Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği’nde hasta yakını A.K. tarafından darp edilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın bugün taburcu oldu. Darp edilen doktora dünyanın birçok ülkesi ile Türkiye’nin tüm illerinden kadın hekimler tarafından buket buket çiçekler gönderildi. Gönderilen çiçekler hastanenin acil servis koridorlarını rengarenk süsledi. Çiçeklerin kendileri için çok önem arz ettiğini belirterek bir açıklama yapan Çocuk Acil Polikliniği’nde görevli Dr. Pınar Yükkaldıran, İngiltere’den, Irak’tan, Singapur’dan gönderilen çiçeklerin kendilerine moral ve motivasyon sağladığını söyledi.

Hastane koridorları çiçeklerle süslendi

Çiçekler için kadın hekimlere teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Dr. Yükkaldıran, “Bu çiçekler arkadaşımızın başına gelen menfur olaydan dolayı kadın hekimler tarafından ülkemizin hemen hemen her yerinden ve İngiltere’den, Irak’tan, Singapur’dan dahi arkadaşımıza hem geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere hem de bizlere moral motivasyon olabilmek adına gönderilmiş çiçeklerdir. Bunlar için hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Kadın hekimlerine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten içinde bulunduğumuz kötü durumdan dolayı çalışma şevkimizi kıran, motivasyonumuzu tavana indiren olaydan sonra bu bize bir nebze de olsa gerçekten moral ve motivasyon sağladı. Tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu olay bir daha yaşanmaz diyoruz” diye konuştu.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, geçtiğimiz günlerde hasta yakını A.K. tarafından başına vurulan taşla yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı mahkemece tutuklanmıştı.