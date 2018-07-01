“Dünyayı Kitap Yeşertecek” kampanyasında sona gelindi

Silivri Haber Ajansı’nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Silivri Kaymakamlığının onayı, Silivri Belediyesi ile Silivri Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle ilçe genelinde başlatılan “Dünyayı Kitap Yeşertecek” isimli kitap toplama kampanyasında sona gelindi. Toplanan kitaplar, düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi okullara teslim edildi.

Silivri Haber Ajansı’nın 19 Nisan’da başlattığı ve 30 Mayıs’ta sona eren “Dünyayı Kitap Yeşertecek” isimli kitap toplama kampanyasında ilçe genelinde 7 binin üzerinde kitap toplandı. Toplanan kitaplar, düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi okullara teslim edildi. İBB Abdülezel Paşa Okulu kütüphanesinde düzenlenen törene Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Bora Balcıoğlu, Silivri Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay, Silivri Haber Ajansı İmtiyaz sahibi Yusuf Eker, Silivri Haber Ajansı Koordinatörü ve proje sorumlusu Chenay Kobak, okul müdürleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

“Amacımız yetkin ve etkin bir neslin yetişmesine katkı sağlamak”

Törende konuşan Chenay Kobak, “Okumalı ve okutmalıyız. Ben problemlerimizin bilek gücü ile değil beyin gücü ile çözüleceğine inanan biri olarak okumalıyız diyorum. Okumak bize onlarca sorunla mücadele etmenin binlerce yolunu gösterir. Toplumsal barış için, ülkemizin güçlü olması için okumalıyız. Amacımız düşünen, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve öğreten, yetkin ve etkin bir neslin yetişmesine katkı sağlamak“ dedi.

"Bugüne kadar proje etkinliklerimize ağırlık verdik" diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay da, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu eğitim öğretim yılı içerisinde pek çok proje uyguladık. Başlatılan ve bugün sona gelinen kampanya sonucunda okul kütüphanelerimiz daha da zenginleşmiş olacak. 7 binin üzerinde kitap toplandı. Proje paydaşlarımız çok ciddi manada katkı sağladılar. Toplanan bu kitapları başta köy okullarımız olmak kaydıyla diğer okullarımızın kütüphanelerine koyacağız. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı içerisinde de bu zenginleştirilmiş kütüphaneleri öğrencilerimize sunacağız” şeklinde konuştu.

“Projenin meyve toplama zamanını yaşıyoruz”

Çok güzel bir projenin meyve toplama zamanını yaşadıklarını söyleyen Kaymakam Ali Partal, “Nisan ayı ortalarında Yusuf Bey ve Chenay Hanım ziyaretime gelerek Silivri genelinde kitap toplama kampanyası başlatmak istediklerini dile getirdiler. Gerçekten çok güzel düşünülmüş bir projeydi. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirttik. Kurumlarımızla birlikte yola çıktık ve şu ana kadar 7 binin üzerinde bir kitap toplandı. Burada en büyük katkı projeyi başlatan ve takip eden Yusuf Bey ve Chenay Hanım’a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yine okul müdürlerimizin duyarlı yaklaşımı ve hassasiyetleri için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay, Silivri Haber Ajansı İmtiyaz sahibi Yusuf Eker’e ve Ajansın koordinatörü ve proje sorumlusu Chenay Kobak’a teşekkür belgesi takdim etti. Ayrıca proje kapsamında ilçe genelinde en çok kitap toplayan Piri Mehmet Paşa İlkokulu Müdürü Harun Kazancı’ya Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Başsavcı Gümüş, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Böyle güzel bir projeyi düşündükleri, hayata geçirdikleri ve organize ettikleri için Silivri Haber Ajansı yöneticilerine, ayrıca projeye katkı sunan tüm kurum ve şahıslara teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda Silivri Haber Ajansı İmtiyaz sahibi Yusuf Eker’e teşekkür plaketi de Kaymakam Ali Partal tarafından takdim edilirken, Sayalar ve Çayırdere Okuluna proje kapsamında toplanan kitaplardan hediye edildi. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.