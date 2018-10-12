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12 Ekim 2018 Cuma 16:21

Duvarları şiirle aştılar

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl “Adalet” temasıyla düzenlediği Uluslararası Şiir Festivali kapsamında şairler, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’nde şiir okudu. Selahattin Yolgiden ve Onur Sakarya’nın şiirlerini okuduğu buluşmada duvarlar...

Duvarları şiirle aştılar
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Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl “Adalet” temasıyla düzenlediği Uluslararası Şiir Festivali kapsamında şairler, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’nde şiir okudu. Selahattin Yolgiden ve Onur Sakarya’nın şiirlerini okuduğu buluşmada duvarlar şiirle aşıldı.

Nilüfer Belediyesi, 3.Uluslararası Şiir Festivali’nde şehri şiirle buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl “Adalet” temasıyla düzenlenen festivalin ilk gününde, adalete dikkat çekmek içn Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’nde de faaliyet düzenlendi. Tutuklu ve mahkûmların katıldığı programda Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selahattin Tutkun, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürleri Mustafa Şimşek, Mesut Altıntaş, Eren Gümüşalan, kurum öğretmenleri Nevzat Özgür ve Ayşe Özgen Kuru, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Pınar Göz ile Nilüfer Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Berhan Soner de yer aldı.

Cezaevindeki programda iki genç şair Selahattin Yolgiden ile Onur Sakarya, tutuklu ve mahkûmlarla buluştu. “Duvarları Şiirle Aşmak” adıyla gerçekleşen programda şairler kendi şiirlerini okudular. Salondaki faaliyet sırasında cezaevi içinde kapalı devre canlı yayın yapıldı. Böylece salona gelemeyenler de programı canlı izledi. Şiir okumalarının ardından Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası konser verdi. Şiirle dolu geçen programın sonunda Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Pınar Göz ve Berhan Soner’e cezaevinde yapılan el emeği ürünlerden hediye etti.
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