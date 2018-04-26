Düz Dünya Derneği başkanından ünlü televizyonculara suç duyurusu

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, televizyon programlarında kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla ünlü televizyon yorumcuları Hakan Ural ve Prof. Dr. Mustafa Karataş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Geçen hafta, dünyanın küre olduğunu kanıtlayana 50 bin lira vereceğini öne süren Doğukan Özkan, daha sonra birçok televizyon programına katılarak düz dünya iddiasını anlattı.

Düz Dünya Derneği’nin tartışıldığı 2 televizyon programında, canlı yayında kendisiyle alay edildiğini ve hakarete uğradığını öne süren Özkan, ünlü televizyon yorumcuları Hakan Ural ve Prof. Dr. Mustafa Karataş hakkında Adana Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Özkan, programlara konuk edildiği halde konuşmasına bile izin verilmediğini ileri sürerek, “Alaycı halde dalga geçtiler. ’İlkokul okudun mu, derneğinizle akıllı adam ilgilenmez’ diyerek Prof. Dr. Mustafa Karataş canlı yayında beni rencide edecek şeyler söyledi. Hiç beklemiyordum. Güzel bir ortam düşünürken canlı yayında milyonların huzurunda hem beni hem derneği hem de dernek üyelerini rencide ettiler” diye konuştu.

Açıklamasında, Hakan Ural’ın kendisine küfrettiği iddiasına da yer veren Özkan şunları söyledi:

“Zaten Düz Dünya Derneği’yle ilgili konuşma yaptığı zaman hararetli ve sinirli bir şekilde konuşuyordu. ’Ben bu adamla konuşursam dayanamam, sinirlenirim’ gibisinden sözler ediyordu. Konuşurken bu sinirle, bu esnada ağzından küfür kaçtı. Bundan dolayı da savcılığa suç duyurusunda bulundum ki aramızda da şahsi bir şey yok. Kendisi sevdiğim birisiydi, bunu yapmak zorunda kaldım çünkü bana söz hakkı verilmedi. Hem Prof. Dr. Karataş’ın programında hem Hakan Ural’ın programında kimse beni dinlemedi. Dalga geçecekseniz eğer ben derneğimi nasıl anlatacağım? Nasıl bilgi vereceğim? Bu videoları görenler mesaj attı, yüzlerce insan aynı şeyi söyledi ben de dayanamadım gittim suç duyurusunda bulundum.”